В атласній сукні та вінку: який вигляд мала молодша дочка Вінстона Черчилля у день весілля

Образ нареченої був класичним для повоєнного часу.

Мері Черчилль народилася в привілейованій британській сім'ї прем'єр-міністра Вінстона Черчилля та його дружини Клементини. Вона була молодшою з п'яти дітей пари, здобула хорошу освіту і потім зустріла кохання всього життя — капітана Крістофера Сомса.

Мері Черчилль та її батько / Фото: Getty Images

Пара одружилася в церкві Святої Маргарити у Вестмінстері, Лондон, 11 лютого 1947 року. На нареченій у важливий день була атласна довга сукня відповідна повоєнній моді.

Вбрання мало фігурне декольте, широкі рукави три чверті, а також пишну спідницю. Образ наречена доповнила теплою довгою хусткою, яку носила як накидку, сатиновими босоніжками на підборах, довгою білою фатою та вінком із квітами.

Мері Черчилль із чоловіком / Фото: Getty Images

У руці Мері несла букет квітів, а волосся уклала в локони. До церкви наречену вів її батько. Наречений був у військовій формі. У цьому шлюбі у пари народилося п'ятеро дітей.

Мері Черчилль із чоловіком / Фото: Getty Images

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