359
1 хв

В образах від Armani: зірки церемонії "Еммі" вшанували пам'ять знаменитого модельєра

Церемонія вручення престижної нагороди також запам’яталася як вечір, на якому численні зірки малого екрану вийшли на червону доріжку у вбраннях культового бренду.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Бланшетт

Модельєр Джорджіо Армані, який пішов з життя 4 вересня, упродовж своєї кар’єри одягав для світських заходів і червоних доріжок найвідоміших та найкрасивіших людей світу. В його сукнях з’являлися голлівудські акторки, а також виходили заміж принцеси.

Під час 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», яка відбулася в Лос-Анджелесі вже після смерті Армані, багато знаменитостей вирішили одягнути вбрання від його бренду та в такий спосіб вшанувати модну спадщину дизайнера.

Багато вбрань від бренду були виконані в чорному кольорі або з чорними елементами.

«Для дизайнера чорний — найкласичніший колір і водночас найвимогливіший… тому що чорний розкриває саму суть одягу», — сказав якось дизайнер.

Крістен Белл

Крістен Белл / © Associated Press

Джессі Вільямс

Джессі Вільямс / © Associated Press

Кері Расселл

Кері Расселл / © Associated Press

Анна Саваї

Анна Саваї / © Associated Press

Моллі Гордон

Моллі Гордон / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Леслі Бібб

Леслі Бібб / © Associated Press

359
