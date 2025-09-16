- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 359
- Час на прочитання
- 1 хв
В образах від Armani: зірки церемонії "Еммі" вшанували пам'ять знаменитого модельєра
Церемонія вручення престижної нагороди також запам’яталася як вечір, на якому численні зірки малого екрану вийшли на червону доріжку у вбраннях культового бренду.
Модельєр Джорджіо Армані, який пішов з життя 4 вересня, упродовж своєї кар’єри одягав для світських заходів і червоних доріжок найвідоміших та найкрасивіших людей світу. В його сукнях з’являлися голлівудські акторки, а також виходили заміж принцеси.
Під час 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», яка відбулася в Лос-Анджелесі вже після смерті Армані, багато знаменитостей вирішили одягнути вбрання від його бренду та в такий спосіб вшанувати модну спадщину дизайнера.
Багато вбрань від бренду були виконані в чорному кольорі або з чорними елементами.
«Для дизайнера чорний — найкласичніший колір і водночас найвимогливіший… тому що чорний розкриває саму суть одягу», — сказав якось дизайнер.