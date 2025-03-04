В особливому вбранні: Донателла Версаче вийшла на подіум у жакеті, якому 33 роки

Через стільки років ця річ продовжує мати чудовий та актуальний вигляд.

Італійський модельєрка Донателла Версаче презентувала у Мілані на Тижні моди колекцію готового жіночого одягу свого бренду на сезон осінь-зима 2025-2026.

Наприкінці показу, коли моделі продемонстрували все вбрання, на подіум традиційно вийшла творчиня колекції. 69-річна Донателла продемонструвала вбрання чорного кольору, яке включало обтислі лосини, чоботи на величезній платформі, а також жакет із золотими пряжками, що прикрашали його спереду, на спині та рукавах.

Донателла Версаче на подіумі в день показу / Фото: Getty Images

Жакет Донателли привернув особливу увагу, адже дуже схожий на той, що вона носила 33 роки тому.

Донателла Версаче позує для фото в Лондоні, 1992 рік / Фото: Getty Images

Швидше за все, модельєрка одягла саме той жакет, адже він є для неї важливою сімейною реліквією — його пошив для неї старший брат Джанні Версаче 1992 року. Жакет був натхненний колекцією Miss SNM, однією з пам'ятних робіт Versace.

Донателла та Джанні Версаче позують для фото в Лондоні, 1992 рік / Фото: Getty Images

Також Джанні пошив для Донателли ще одне вбрання — чорну бандажну сукню в стилі БДСМ. У цьому одязі 1993 року Донателла відвідала вечірку, яка відбувалася в публічній бібліотеці в Нью-Йорку.

Донателла та Джанні Версаче / Фото: Getty Images

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