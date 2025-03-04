В особливому вбранні: Донателла Версаче вийшла на подіум у жакеті, якому 33 роки

Через стільки років ця річ продовжує мати чудовий та актуальний вигляд.
Італійський модельєрка Донателла Версаче презентувала у Мілані на Тижні моди колекцію готового жіночого одягу свого бренду на сезон осінь-зима 2025-2026.
Наприкінці показу, коли моделі продемонстрували все вбрання, на подіум традиційно вийшла творчиня колекції. 69-річна Донателла продемонструвала вбрання чорного кольору, яке включало обтислі лосини, чоботи на величезній платформі, а також жакет із золотими пряжками, що прикрашали його спереду, на спині та рукавах.
Жакет Донателли привернув особливу увагу, адже дуже схожий на той, що вона носила 33 роки тому.
Швидше за все, модельєрка одягла саме той жакет, адже він є для неї важливою сімейною реліквією — його пошив для неї старший брат Джанні Версаче 1992 року. Жакет був натхненний колекцією Miss SNM, однією з пам'ятних робіт Versace.
Також Джанні пошив для Донателли ще одне вбрання — чорну бандажну сукню в стилі БДСМ. У цьому одязі 1993 року Донателла відвідала вечірку, яка відбувалася в публічній бібліотеці в Нью-Йорку.
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