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- Зірки і мода
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В унікальному вбранні від Gucci: що відомо про ефектну червону сукню, яку приміряла Тіна Кароль
Сукня, яку одягла Тіна – рідкісний архівний виріб.
У своєму TikTok Тіна Кароль показала шанувальникам відео, в якому приміряє червону архівну сукню від бренду Gucci. Локація в ролику — Albright Fashion Library — місце, де знаменитості можуть орендувати дизайнерські вбрання та аксесуари. Згідно з The Hollywood Reporter, у цій «бібліотеці моди» зберігається близько 20 000 предметів одягу.
У цьому місці вбрання брали для червоних доріжок такі зірки як Бейонсе, Сідні Свіні, Леді Гага та Енн Гетевей. Тіна Кароль прийшла сюди, щоб підібрати образ для свого виступу в Америці.
Червона сукня, яку Кароль одягла, була створена для колекції прет-а-порте весна-літо 2005 року, а на подіумі її демонстрували 2004 року під час Тижня моди в Мілані.
Це перша колекція бренду Gucci після того, як Модний дім залишив модельєр Том Форд. Сукня була розроблена Алессандрою Факкінетті, яка на той час працювала в компанії і була призначена на місце Форда. Сукня пошита зі 100% легкого і м’якого шовку, має характерний виріз та оригінальне декольте, також у неї відкрита спина, яку прикрашає 4 горизонтальні бретелі, які мають окремі застібки на кнопки.
З обидвих боків спідниці є невеликі розрізи з китицями та пір’ям. На подіумі цю сукню демонструвала канадська модель Марія Двірник, яка народилася в Україні.
Тому сукня, яку одягла Тіна — справді рідкісний архівний виріб, який належить до однієї з небагатьох і єдиних колекцій Факкінетті для Gucci.
На деяких сайтах вбрання продають за майже три тисячі доларів.
Ми знайшли кілька схожих виробів, які носили знаменитості. Зокрема вбрання подібного дизайну 2005 року одягала акторка Міша Бартон.
Трохи сходою на сукню Тіни було і вбрання Ніколь Кідман для червоної доріжки 9 щорічної церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів. Ось тільки сукня Ніколь була приталенішою. Це вбрання від Gucci із колекції 2003 року.
А ось австралійська акторка Рада Мітчелл носила 2005 року саме таку сукню, як приміряла Кароль. У цьому вбранні вона з’явилася на прем’єрі фільму «Мелінда та Мелінда».