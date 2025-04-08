В унікальному вбранні від Gucci: що відомо про ефектну червону сукню, яку приміряла Тіна Кароль

TikTok Тіни Кароль

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У своєму TikTok Тіна Кароль показала шанувальникам відео, в якому приміряє червону архівну сукню від бренду Gucci. Локація в ролику — Albright Fashion Library — місце, де знаменитості можуть орендувати дизайнерські вбрання та аксесуари. Згідно з The Hollywood Reporter, у цій «бібліотеці моди» зберігається близько 20 000 предметів одягу.

У цьому місці вбрання брали для червоних доріжок такі зірки як Бейонсе, Сідні Свіні, Леді Гага та Енн Гетевей. Тіна Кароль прийшла сюди, щоб підібрати образ для свого виступу в Америці.

TikTok Тіни Кароль

Червона сукня, яку Кароль одягла, була створена для колекції прет-а-порте весна-літо 2005 року, а на подіумі її демонстрували 2004 року під час Тижня моди в Мілані.

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TikTok Тіни Кароль

Це перша колекція бренду Gucci після того, як Модний дім залишив модельєр Том Форд. Сукня була розроблена Алессандрою Факкінетті, яка на той час працювала в компанії і була призначена на місце Форда. Сукня пошита зі 100% легкого і м’якого шовку, має характерний виріз та оригінальне декольте, також у неї відкрита спина, яку прикрашає 4 горизонтальні бретелі, які мають окремі застібки на кнопки.

TikTok Тіни Кароль

TikTok Тіни Кароль

З обидвих боків спідниці є невеликі розрізи з китицями та пір’ям. На подіумі цю сукню демонструвала канадська модель Марія Двірник, яка народилася в Україні.

Модель Марія Двірник на подіумі в Мілані, 2004 рік / © Getty Images

Тому сукня, яку одягла Тіна — справді рідкісний архівний виріб, який належить до однієї з небагатьох і єдиних колекцій Факкінетті для Gucci.

На деяких сайтах вбрання продають за майже три тисячі доларів.

Скріншот із сайту 1stDibs

Ми знайшли кілька схожих виробів, які носили знаменитості. Зокрема вбрання подібного дизайну 2005 року одягала акторка Міша Бартон.

Міша Бартон / © Getty Images

Трохи сходою на сукню Тіни було і вбрання Ніколь Кідман для червоної доріжки 9 щорічної церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів. Ось тільки сукня Ніколь була приталенішою. Це вбрання від Gucci із колекції 2003 року.

Ніколь Кідман / © Getty Images

А ось австралійська акторка Рада Мітчелл носила 2005 року саме таку сукню, як приміряла Кароль. У цьому вбранні вона з’явилася на прем’єрі фільму «Мелінда та Мелінда».

Рада Мітчелл / © Getty Images