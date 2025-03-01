Вагітна і в бежевій сукні: який вигляд мала відома модель Крістен Макменамі у день весілля

Перше весілля цієї відомої та епатажної жінки було гламурним і розкішним, а вів її до вівтаря один із найвідоміших модельєрів у світі.

Американська модель Крістен Макменамі відома на весь світ своєю незвичайною андрогінною зовнішністю. За свою багаторічну кар'єру, яка розпочалася ще у 80-х роках, вона співпрацювала з найвідомішими світовими брендами та дружила з легендарним Карлом Лагерфельдом, який очолював Модний дім Chanel.

У середині 90-х років вона почала зустрічатися з англійським модним фотографом Майлзом Олдріджем (він брат моделі Лілі Олдрідж), з яким познайомилася на фотосесії для журналу W, і 1997 року вони вирішили одружитися. До вівтаря модель йшла вагітною їхньою дитиною (була на п'ятому місяці), а вів її того дня друг Лагерфельд, який також створив її гарну сукню.

Крістен Макменамі / Фото: Getty Images

На Крістен було вбрання бежевого кольору, зшите з ніжного шифону. Сукня виконана на одне плече, прикрашена драпуванням у зоні декольте та тканиною під грудьми, також у неї був довгий шлейф. Образ нареченої доповнили туфлі з чорним мисом – класична модель Chanel, великий букет з квітами та дивовижний капелюшок, який спеціально для неї створив Філіп Трейсі.

Крістен Макменамі / Фото: Getty Images

Подружкою нареченої на весіллі була подруга Крістен – супермодель 90-х Наомі Кемпбелл. Також серед гостей були Вів'єн Вествуд із чоловіком та Маноло Бланік.

Ось тільки цей шлюб виявився не дуже щасливим – через шістнадцять років Крістен подала на розлучення через зраду чоловіка. Того ж року вона почала зустрічатися з артдилером Айвором Браком і в червні 2016 року вони одружилися.

Крістен Макменамі та Айвор Шлюбу / Фото: Getty Images

Читайте також: