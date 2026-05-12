"Вагітне" божевілля 18 століття: нащо жінки носили накладні животи під пишними сукнями

За словами історикині Емі Боїнгтон (@history_with_amy), це називали «накладкою на живіт», яка насправді була полотняним мішечком, наповненим пухом або кінським волосом.

Щоб зрозуміти цю дивну моду, потрібно знати одержимість доби Регентства (це час, коли у Великій Британії принц-регент правив державою через недієздатність свого батька Георга III) античним класичним світом. Мода відходила від кринолінів у стилі Марії-Антуанетти й переходила до так званого «імперського силуету».

Мета була мати вигляд живої мармурової статуї з Давньої Греції. У класичній скульптурі богинь часто зображували з легкою природною опуклістю живота і це вважалося ознакою здоров’я, зрілості та грації, тому модниці того часу вирішили створити цей силует. Однак накладка на живіт не мала бути надто великою, вона мала створювати легке, делікатне випинання. Тому всі, хто хотів бути модним у Лондоні, почали копіювати цей тренд.

Але над такими жінками почали глузувати, багато хто вважав це безглуздим. У пресі поширювалися глузливі карикатури і тому подібне, також проблема полягала у тому, що такий новий стиль вводив в оману — люди більше не могли зрозуміти, чи жінка справді вагітна.

Суспільство почало думати, що багато жінок намагалися приховати вагітності, які вони мали поза шлюбом. І через всю цю суспільну тривогу навколо тренду не дивно, що він проіснував лише рік.

