Важила 30 кілограмів і була розшита діамантами: якою була весільна сукня дружини останнього шаха Ірану

Сукня була виготовлена одним з найвідоміших модельєрів у світі, а її дизайн та оздоблення дивують і сьогодні.

Іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві та Сорая Есфандіарі-Бахтіарі

Іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві та Сорая Есфандіарі-Бахтіарі / © Getty Images

Сьогодні в це важко повірити, та ще 70 років тому Іран потопав у гламурі та розкоші, а в залах тегеранського Мармурового палацу відбулося одне з найрозкішніших королівських весіль. 12 лютого 1951 року іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві одружився з молодою аристократкою Сораєю Есфандіарі-Бахтіарі.

Весілля відбулося невдовзі після розлучення шаха. Сорая стала королевою-консортом Ірану, а святкування було одним з наймасштабніших у той час, адже налічувало 2 тисячі гостей. Зали палацу прикрасили 1,5 тонни орхідей, тюльпанів і гвоздик, доставлених літаком з Нідерландів, гостей розважав кінний цирк, однак найбільше захоплення викликала сукня нареченої, адже одягнена вона була в ексклюзивне вбрання, створене для неї Крістіаном Діором.

Іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві та Сорая Есфандіарі-Бахтіарі / © Getty Images

Іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві та Сорая Есфандіарі-Бахтіарі / © Getty Images

Сукня-бюстьє була срібно-білою, прикрашеною 20 тисячами пір’їн марабу, виготовлена з 34 метрів тканини та розшита 6 тисячами каменів, які, як кажуть, були діамантами. Вага сукні була 30 кілограмів, тому рухатися у ній молодій і тендітній нареченій було дуже не просто, й за чутками, фрейліни навіть підрізали шлейф, щоб Сораї було легше.

Образ нареченої також доповнювали жакет з поясом, рукавички й фата. На прийомі після церемонії, який провели в розкішному палаці Голестан у Тегерані, наречена доповнила образ тіарою та кольє на шиї. Оскільки весілля було взимку, палац не опалювався і новоспечена королева одягла під довгу сукню вовняні шкарпетки, які не було помітно.

Іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві та Сорая Есфандіарі-Бахтіарі / © Getty Images

Іранський шах Мохаммед Реза Пехлеві та Сорая Есфандіарі-Бахтіарі / © Getty Images

Однак казка не мала щасливого кінця — шлюб імператорської пари розпався на початку 1958 року, а причиною стало безпліддя жінки.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie