ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
3 хв

Вбрання, гідні майбутньої королеви: образи принцеси Кейт у вечірніх сукнях у 2025 році

Оскільки рік добігає кінця, згадуємо розкішні образи принцеси Уельської.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт — одна з найвідоміших жінок у світі та майбутня королева Великої Британії, яку обожнюють не тільки в її рідній країні, а й в усьому світі. Однак, крім своєї роботи, принцеса Уельська також підкорила світ стилем та вмінням лавірувати між елегантністю, патріотизмом та аполітичністю.

Появи Кейт у вечірніх вбраннях завжди захоплюють, а її сукні стають головною темою обговорень у модному світі. При цьому вона вміє бути різною, навіть якщо одягає сукню повторно.

Цього року принцеса Уельська багато з’являлася на ділових зустрічах, часто носила штани і сукні, але ось вечірні розкішні образи демонструвала лише тричі і саме їх ми і пропонуємо згадати, оскільки це образи майбутньої королеви, які справді заслуговують на увагу.

Золота сукня з рукавами

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Для розкішної державної вечері у Віндзорі принцеса Уельська обрала вбрання нетипового для себе дизайну — золоту сукню від Phillipa Lepley — бренду, який часто обирають наречені й аристократки. Її образ був бездоганним, адже поєднував у собі гламур, традиції та відображав індивідуальність Кейт.

Вбрання було зшите з шовкового крепу і прикрашене золотим мереживом, воно мало довгі рукави, спідницю А-силуету і високу горловину. Справжніми родзинками образу стали знаменита тіара «Вузлики кохання», колись улюблена тіара принцеси Діани, а також сережки-підвіски, що належали королеві Єлизаветі.

Червона сукня-кейп

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

На державній вечері у Віндзорському замку, влаштованій на честь візиту президента Франції Еммануеля Макрона і його дружини Бріжит, принцеса Кейт сяяла перед гостями в сукні-кейпі. Але що цього разу здивувало, її вбрання було не від британського бренду, а від французького Модного дому Givenchy, імовірно, в такий спосіб Кейт вирішила зробити комплімент модному спадку країни, з якої прибули гості. Але була в цій сукні ще одна цікава деталь — її створила дизайнерка Сара Бертон, нинішня креативна директорка Будинку Givenchy. Саме ця жінка є автором весільної сукні, яку створила дизайнерка Сара Бертон, а саме вона є авторкою весільної сукні Givenchy.

Червона сукня одразу ж привернула увагу своєю елегантністю і вишуканою витонченістю. Вбрання хоч і було однотонним, але його прикрашали плавні лінії і тонкі складки, які підкреслювали витончену фігуру принцеси. Кейт доповнила свій образ блискучою тіарою, вишуканими діамантовими сережками і браслетом — це був до дрібниць продуманий образ.

Зелена оксамитова сукня

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

На Королівському вар’єте-представленні в Лондоні Кетрін з’явилася в розкішній оксамитовій сукні, доповненій історичними діамантовими прикрасами з королівської колекції. Її образ був лаконічним, жіночним і, безсумнівно, стане одним з її вечірніх виходів, що запам’ятовується найбільше.

Сукня принцеси була від Talbot Runhof і пошита в модному смарагдовому кольорі. Вбрання підкреслювало струнку фігуру Кейт, а ось плечі були відкриті — це надавало тендітності образу, витонченості й ніжності. Плаття виглядало святковим та елегантним, а гламуру образу надавали такі деталі, як клатч від Jenny Packham, багато прикрашений кристалами, і туфлі в тон сукні на високих підборах.

Синя сукня-кейп

Для державного бенкету, який проводився у Віндзорському замку на честь президента та першої леді Німеччини, принцеса Уельська обрала одне з найвидовищніших вечірніх поєднань за останній час — гламурну сукню та нову тіару, яка носить назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії».

Кетрін одягла сукню-кейп насиченого синього кольору від британського бренду Jenny Packham. Вона була повністю розшита лелітками синього кольору, але рукави-накидки вбрання були ніжно-блакитними, також особливістю сукні стало оригінальне асиметричне декольте.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie