Вбрання, гідні майбутньої королеви: образи принцеси Кейт у вечірніх сукнях у 2025 році

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт — одна з найвідоміших жінок у світі та майбутня королева Великої Британії, яку обожнюють не тільки в її рідній країні, а й в усьому світі. Однак, крім своєї роботи, принцеса Уельська також підкорила світ стилем та вмінням лавірувати між елегантністю, патріотизмом та аполітичністю.

Появи Кейт у вечірніх вбраннях завжди захоплюють, а її сукні стають головною темою обговорень у модному світі. При цьому вона вміє бути різною, навіть якщо одягає сукню повторно.

Цього року принцеса Уельська багато з’являлася на ділових зустрічах, часто носила штани і сукні, але ось вечірні розкішні образи демонструвала лише тричі і саме їх ми і пропонуємо згадати, оскільки це образи майбутньої королеви, які справді заслуговують на увагу.

Золота сукня з рукавами

Принцеса Кейт / © Getty Images

Для розкішної державної вечері у Віндзорі принцеса Уельська обрала вбрання нетипового для себе дизайну — золоту сукню від Phillipa Lepley — бренду, який часто обирають наречені й аристократки. Її образ був бездоганним, адже поєднував у собі гламур, традиції та відображав індивідуальність Кейт.

Вбрання було зшите з шовкового крепу і прикрашене золотим мереживом, воно мало довгі рукави, спідницю А-силуету і високу горловину. Справжніми родзинками образу стали знаменита тіара «Вузлики кохання», колись улюблена тіара принцеси Діани, а також сережки-підвіски, що належали королеві Єлизаветі.

Червона сукня-кейп

Принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

На державній вечері у Віндзорському замку, влаштованій на честь візиту президента Франції Еммануеля Макрона і його дружини Бріжит, принцеса Кейт сяяла перед гостями в сукні-кейпі. Але що цього разу здивувало, її вбрання було не від британського бренду, а від французького Модного дому Givenchy, імовірно, в такий спосіб Кейт вирішила зробити комплімент модному спадку країни, з якої прибули гості. Але була в цій сукні ще одна цікава деталь — її створила дизайнерка Сара Бертон, нинішня креативна директорка Будинку Givenchy.

Червона сукня одразу ж привернула увагу своєю елегантністю і вишуканою витонченістю. Вбрання хоч і було однотонним, але його прикрашали плавні лінії і тонкі складки, які підкреслювали витончену фігуру принцеси. Кейт доповнила свій образ блискучою тіарою, вишуканими діамантовими сережками і браслетом — це був до дрібниць продуманий образ.

Зелена оксамитова сукня

Принцеса Кейт / © Associated Press

На Королівському вар’єте-представленні в Лондоні Кетрін з’явилася в розкішній оксамитовій сукні, доповненій історичними діамантовими прикрасами з королівської колекції. Її образ був лаконічним, жіночним і, безсумнівно, стане одним з її вечірніх виходів, що запам’ятовується найбільше.

Сукня принцеси була від Talbot Runhof і пошита в модному смарагдовому кольорі. Вбрання підкреслювало струнку фігуру Кейт, а ось плечі були відкриті — це надавало тендітності образу, витонченості й ніжності. Плаття виглядало святковим та елегантним, а гламуру образу надавали такі деталі, як клатч від Jenny Packham, багато прикрашений кристалами, і туфлі в тон сукні на високих підборах.

Синя сукня-кейп

Для державного бенкету, який проводився у Віндзорському замку на честь президента та першої леді Німеччини, принцеса Уельська обрала одне з найвидовищніших вечірніх поєднань за останній час — гламурну сукню та нову тіару, яка носить назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії».

Кетрін одягла сукню-кейп насиченого синього кольору від британського бренду Jenny Packham. Вона була повністю розшита лелітками синього кольору, але рукави-накидки вбрання були ніжно-блакитними, також особливістю сукні стало оригінальне асиметричне декольте.

