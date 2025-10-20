Вбрання, на яке ніхто не звернув уваги: що одягнула принцеса Діана на скандальне інтерв'ю для "Панорами"

Принцеса Діана і Мартін Башир / © Getty Images

Шлюб принцеси Діани, як відомо, був нещасливим, і вона та Чарльз жили своїми життями та хотіли розлучення. 1995 року вона дала скандальне та пронизливе інтерв’ю журналісту BBC для програми «Панорама», яке шокувало світ.

У розмові принцеса Уельська розповіла про стосунки з Чарльзом, про боротьбу з післяпологовою депресією і булімією, про роман Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз, а також про свої зради. Саме того вечора, ведучи бесіду у вітальні Кенсінгтонського палацу, вона сказала знамениту фразу про роман Чарльза і Камілли, яку цитував увесь світ: «Нас було троє в цьому шлюбі, тож було трохи затісно».

Запис інтерв’ю проводили в ніч Гая Фокса — традиційне для Великої Британії щорічне святкування в ніч проти 5 листопада. Діана одяглася скромно й суворо, але її слова й одкровення затьмарили те, у що вона була вдягнена, а вибрала принцеса подовжений жакет темно-синього кольору із золотистою фурнітурою, розроблений Ендрю Рамрупом, який, як вважається, вона могла придбати за 1800 фунтів стерлінгів.

Носила вона його поверх простого білого топа і лаконічної прямої спідниці в тон. Також на Діані того разу були чорні колготки, золоті сережки і годинник Tank Louis з жовтого золота від Cartier з чорним шкіряним ремінцем. Її образ був повністю витриманий в естетиці того часу і мав елегантний вигляд. Раніше Діана також не раз носила подібні подовжені жакети, але від інших брендів.

Принцеса Діана під час інтерв’ю, 1995 рік / © Getty Images

Скандальне інтерв’ю вийшло в ефір 20 листопада 1995 року і за нього Башир отримав премію, але, як виявилося через багато років, — не заслужено.

Мартін Башир отримав премію BAFTA, 1996 рік / © Getty Images

Журналіст використовував підроблені виписки з банку, де близьких людей принцеси звинувачували в отриманні великих сум грошей за шпигунство за нею. Башир, імовірно, також показав принцесі Діані підроблений «чек» про аборт Тіггі Легг-Бурк — няні принців Вільяма і Гаррі, — переконавши Діану в тому, що та завагітніла від принца Чарльза.