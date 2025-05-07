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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Вбрання з блошиного ринку: згадуємо ефектний лук Ніколь Кідман для прем’єри 1999 року

Через вибір такого образу акторка тоді трохи нервувала.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман та Том Круз

Ніколь Кідман і Том Круз / © Associated Press

Це зараз Ніколь Кідман суперзірка, з якою хочуть співпрацювати не лише всілякі режисери, а й бренди. А в 90-х, коли сукні їй доводилося купувати, акторка одного разу вирішила заощадити.

1999 року вона знялася у фільмі Стенлі Кубріка «З широко заплющеними очима». В цій картині Ніколь зіграла зі своїм тодішнім чоловіком Томом Крузом і прийшла з ним на прем’єру цієї картини в Лос-Анджелесі, яка відбулася 9 вересня. Кідман була одягнена в ефектне вбрання бордового кольору, яке включало легкий топ з галтером і зав’язкою на спині, а також мініспідницю зі складками тканини.

Ніколь Кідман і Том Круз, 1999 рік / © Associated Press

Ніколь Кідман і Том Круз, 1999 рік / © Associated Press

Комплект мав ефектний і цікавий вигляд, але він був не від іменитого бренду, як могло б здатися. Того ж дня просто на червоній доріжці акторка розповіла журналістці Entertainment Tonight, яка похвалила її лук, що свій бордовий костюм вона купила на блошиному ринку. Дизайнера цього вбрання вона не назвала. Можливо, комплект належить до середини 1980-х років. Том у тому самому відео зазначив, що через вибір вбрання Ніколь трохи нервує.

Вона доповнила образ босоніжками на підборах з відкритим носком і зав’язками навколо щиколоток та металевою прикрасою на руці.

Ніколь Кідман, 1999 рік / © Getty Images

Ніколь Кідман, 1999 рік / © Getty Images

Зберігає ще Ніколь це вбрання чи ні — невідомо.

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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