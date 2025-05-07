- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбрання з блошиного ринку: згадуємо ефектний лук Ніколь Кідман для прем’єри 1999 року
Через вибір такого образу акторка тоді трохи нервувала.
Це зараз Ніколь Кідман суперзірка, з якою хочуть співпрацювати не лише всілякі режисери, а й бренди. А в 90-х, коли сукні їй доводилося купувати, акторка одного разу вирішила заощадити.
1999 року вона знялася у фільмі Стенлі Кубріка «З широко заплющеними очима». В цій картині Ніколь зіграла зі своїм тодішнім чоловіком Томом Крузом і прийшла з ним на прем’єру цієї картини в Лос-Анджелесі, яка відбулася 9 вересня. Кідман була одягнена в ефектне вбрання бордового кольору, яке включало легкий топ з галтером і зав’язкою на спині, а також мініспідницю зі складками тканини.
Комплект мав ефектний і цікавий вигляд, але він був не від іменитого бренду, як могло б здатися. Того ж дня просто на червоній доріжці акторка розповіла журналістці Entertainment Tonight, яка похвалила її лук, що свій бордовий костюм вона купила на блошиному ринку. Дизайнера цього вбрання вона не назвала. Можливо, комплект належить до середини 1980-х років. Том у тому самому відео зазначив, що через вибір вбрання Ніколь трохи нервує.
Вона доповнила образ босоніжками на підборах з відкритим носком і зав’язками навколо щиколоток та металевою прикрасою на руці.
Зберігає ще Ніколь це вбрання чи ні — невідомо.