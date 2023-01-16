Вбрання Клер Дейнс, яке світилося в темряві: що відомо про найтехнологічнішу сукню Met Gala

Бал інституту костюма, який щорічно проводиться у Нью-Йорку, традиційно збирає найзнаменитіших та найкрасивіших зірок на червоній доріжці у Метрополітен-музеї. Образи зірками, їхгніми стилістами та дизайнерами, з якими вони працюють, зазвичай підбираються відповідно до теми вечора, тому найчастіше вбрання незвичайне, сміливе і дуже яскраве.

Про деякі сукні цього заходу говорять упродовж багатьох років, але є й ті, про які незаслужено мовчать. Однією із таких "забутих" став образ британської акторки Клер Дейнс, яка була запрошена на Met Gala 2016 року.

Вона з'явилася на червоній доріжці в дуже класичній сукні Попелюшки, у якої була пишна спідниця з драпуванням, шлейфом і хитромудрими складками тканини на стегнах, а також з красивою лінією декольте виконаною у формі серця.

Клер Дейнс / Фото: Getty Images

Її образ доповнювала досить лаконічна висока зачіска, діамантові прикраси та макіяж із яскраво-червоною помадою теплого відтінку.

Клер Дейнс / Фото: Associated Press

Ця сукня неймовірно личила Клер, а також чудово підкреслювала її струнку фігуру. Однак, простим вбрання було тільки на перший погляд, адже насправді це дуже високотехнологічна сукня, яка в прямому розумінні слова була найяскравішою того вечора.

Клер Дейнс / Фото: Associated Press

Річ у тому, що ця гарна блакитна сукня Попелюшки світилася в темряві.

У той рік тема Met Gala звучала як: "Мода у вік технологій". Тому дизайнер Зак Позен вирішив зробити образ Клер відповідним темі на всі сто відсотків.

Дизайнер використав виготовлену на замовлення французьку органзу з волоконною оптикою для блискучого ефекту, а живило все це близько 30 мініакумуляторів, вшитих у нижню частину сукні. Загалом на виготовлення виробу пішло 500 годин та шість професійних швачок. В одному з інтерв'ю Позен назвав цей образ "Галактична Попелюшка".

Також дизайнер зазначав, що попри об'ємний вигляд та наявність акумуляторів, вбрання важило не більше, ніж будь-яке його звичайне творіння, адже насправді було "порожнім" усередині, але оскільки спідниця сукні була дуже об'ємною, для акторки довелося замовити спеціальний автобус, який привіз її до центру Нью-Йорка, де відбувався захід. Чоловік Клер та сам Зак Позен прибула окремим транспортом слідом.

"Ми розробили сукню на індивідуальне замовлення, тому що я хотів створити щось, що було б прозорим, але з підсвічуванням. Я думаю, що мода стала чимось на кшталт розваги і наша робота як мрійників та творців — просувати це", — сказав дизайнер.

Після заходу Клер Дейнс повернула сукню в ательє дизайнера. Через деякий час він прийшов у студію шоу Good Morning America, де показав, як працювала тканина, що світиться. Вбрання цього разу демонструвала вже модель.

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