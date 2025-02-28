Вбрання кольору жувальної гумки: який вигляд мала перша сукня Кейт Вінслет для червоної доріжки "Оскара"

1995 року на екрани вийшов фільм "Розум і почуття", знятий за мотивами однойменного роману письменниці Джейн Остін. Одну з ролей у цій картині виконала майже невідома на той час 20-річна акторка Кейт Вінслет. За цю роботу дівчина отримала свою першу номінацію на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", що стало для неї справжнім кар'єрним проривом.

На церемонію, що відбулася навесні 1996 року, Кейт прийшла зі своїми батьками.

Кейт Вінслет та її батьки / Фото: Getty Images

"Немає сенсу заперечувати, що це мене просто приголомшило. Немає сенсу говорити, що я сприймаю все це спокійно", — сказала вона 1996 року перед 68-ю церемонією. "Немає сенсу говорити: "Звичайно, у мене є моя сукня", тому що у мене немає нічого з цього. Я вся у безладі. Я неймовірно нервуюсь. Слава Богу, мої мама і тато будуть там, тому що інакше я б напевно розвалилася на частинки".

Однак молода британка таки вибрала сукню для тієї церемонії, Кейт одягла вбрання кольору жувальної гумки від Vivienne Westwood з глибоким вирізом і контрастною накидкою, яку дизайнер пошила спеціально для неї. Вбрання вона тоді доповнила діамантовим намистом від Мартіна Катца та високою вечірньою зачіскою.

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Хоча зрештою Кейт програла статуетку Мірі Сорвіно за "Велику Афродиту", вона не засмутилася.

"Це, звичайно, підвищило рівень моєї популярності, і раптово я стала знаменитою чи стаю такою", — сказала вона журналістам 29 років тому.

Тоді молода акторка просто не підозрювала, яка слава її чекає попереду завдяки "Титаніку". Надалі акторка була неодноразово номінована на "Оскар", але отримала його лише 2009 року, за роль у фільмі "Читець".

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