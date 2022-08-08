Вбрання від невідомого дизайнера: яким був коронаційний образ королеви Йорданії Ранії

Ранія – справжній діамант пустелі. Вона неймовірно красива жінка з чудовим смаком. Сьогодні ми розповідаємо про одну з головних суконь у її житті і про те, хто її створив.

1999 року, буквально за два тижні до своєї смерті, король Йорданії Хусейн ібн Талалі називає своїм приймачем старшого сина від другого шлюбу - Абдаллу II. Таким чином, після смерті батька принц стає королем. На той момент Абдалла II вже був шість років одружений з простолюдинкою - палестинкою Ранією Файсал аль-Яссін. Того ж року, 9 червня, відбулася урочиста коронація Абдалли II та його дружини.

Для головного дня в житті Ранія обрала вбрання від невідомого на той момент дизайнера - ліванця Елі Сааба. Таким чином, майбутня королева підтримала бренд із Близького Сходу.

Сукня Ранії була вільного фасону і виготовлена з ніжного бежевого відтінку. Нижня частина сукні була у вигляді сарафану з шовку, а зверху її прикрашала прозора накидка, багато розшита бісером і паєтками в хитромудрі флористичні візерунки. Рукави були трохи розкльошені.

Ранія та Абдалла II у день коронації, 1999 рік / Фото: Getty Images

Вбрання майбутня королева доповнила діамантовою короною, діамантовими масивними сережками, обручкою та яскравим макіяжем. На грудях у неї красувалася велика золота брошка. Ця сукня була дуже простою, але через вишивку властиву бренду Elie Saab запам'яталася багатьом, адже підкреслювала її неймовірну східну зовнішність і демонструвала гарний смак.

Ранія та Абдалла II у день коронації, 1999 рік / Фото: Getty Images

Той самий образ, щоправда, трохи у зміненому вигляді королева одягла 2009 року, на 10-ту річницю правління свого чоловіка.

Та поява Ранії у день коронації в цьому вбранні зробила Сааба зіркою на Близькому Сході, а також започаткувала багаторічну співпрацю королеви та модельєра. Зараз вона часто замовляє речі в його ательє для своїх появ на світських прийомах, деякі з них є ексклюзивними, створеними в єдиному екземплярі виключно для неї.

Ранія та Абдалла II у день коронації, 1999 рік / Фото: Getty Images

А ось прорив Сааба в Голлівуді стався лише за кілька років, коли 2002 року в його ефектній бордовій сукні на червоній доріжці "Оскара" з'явилася актриса Голлі Беррі. Того вечора вона перемогла в номінації "Найкраща жіноча роль".

Читайте також: