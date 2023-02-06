Вбрання з непристойним натяком: чому сукня-лобстер, яку носила Волліс Сімпсон, викликала скандал

Ця сукня, попри те, що сьогодні здається досить простою і лаконічною, увійшла до історіъ моди та мистецтва, адже над її створенням працювали два найвидатніші художники.

Зараз важко уявити, що принт у вигляді тварини на одязі може когось здивувати, швидше, навпаки, світ моди настільки втомив багатьох яскравістю, відвертістю та екстравагантністю, що деякі інфлюєнсери, модники і навіть дизайнери хочуть бачити лаконічніші речі. Але в 30-х роках ХХ століття все було трохи інакше і речі, які не відповідали суспільній моралі, критикувалися публікою, викликали шок і негативні висловлювання. Але хто знає, можливо саме такої реакції домагалася модельєр Ельза Скіапареллі, коли вирішила створити свою епатажну сукню-лобстер, яка стала однією з культових речей її бренду.

Ельза Скіапареллі / Фото: Getty Images

Скіапареллі була незвичайною жінкою, її часто називають суперницею Коко Шанель, тому що вони розпочинали свій шлях в один час, але спільного у них мало. Шанель вигадувала гламурне і химерне вбрання з твіду, а Скіапареллі була художницею, але тільки свої твори вона створювала не на полотні, а з тканини. Вбрання модельєрки кардинально відрізнялися від того, що світ бачив у той час, адже вона пропонувала екстравагантні приталені сукні та жакети з важкого оксамиту, розкішні та складні вишивки золотом та бісером, а також показувала неймовірну фантазію зображавши на своїх творах зоряне небо, комах, частини тіла або робила величезні рукави та банти.

Але серед усього цього достатку незвичайних речей дизайнерки була одна сукня, яку обговорюють і сьогодні - вбрання в якому скандальна герцогиня Віндзорська - дружина британського короля, який зрікся заради неї від престолу - позувала для журналу Vogue 1937 року. Саме цього року 3 липня король Едуард VIII і Волліс Сімпсон одружилася, журнал був приурочений до цієї події, тому спричинив особливий резонанс. Сукня обрана для фотосесії викликала скандал і обурення, оскільки спідниця була трохи прозорою і на ній був зображений величезний варений лобстер і гілочки петрушки.

Разом в Ельзою Скіапареллі над сукнею працював її друг і натхненник – іспанський художник Сальвадор Далі, який, як і Ельза, творив у сюрреалістичному жанрі. Ілюстрацію для сукні Скіапареллі замовила у Далі особисто після успіху його іншого об'єкта сюрреалізму – телефону-лобстера, який Далі створив 1936 року для англійського поета Едварда Джеймса. Сукня увійшла до колекції бренду Schiaparelli літо-осінь 1997.

Сальвадор Далі / Фото: Associated Press

Хоча сьогодні нам здається, що у вбрання досить просте, а розглядаючи його можна відзначити: А-силует, ніжний молочний відтінок, легку тканину та червону тканинну вставку під грудьми. Але коли Волліс Сімпсон з'явилася в ній в журналі, вибухнув скандал - багато хто побачив у цьому принті фалічний та еротичний натяк, що в результаті спровокувало ще більше ненависті у британської публіки до жінки.

Річ у тому, що лобстери, морепродукти та й взагалі їжа часто мали для Далі сильний сексуальний підтекст і роботи художника, на яких він зображував щось подібне, зазвичай були пов'язані з еротичним задоволенням та болем. Також Далі часто проводив аналогію між їжею та сексом. А щодо сукні, то можна помітити, що лобстер розміщений просто посеред спідниці, а його хвіст направлений в зону, де розташовані жіночі статеві органи.

Після такого успіху та скандалу образ лобстера став важливою складовою не лише творчості Далі, а й Дому Schiaparelli. Надалі у колекціях бренду варений лобстер з'являвся ще неодноразово. Зараз оригінальна сукня зберігається у Філадельфійському музеї мистецтва у США, цей екземпляр особисто подарувала їм Ельза Скіапареллі 1969 року.

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