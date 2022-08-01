Вбрання з обкладинки: що відомо про розкішну шовкову сукню принцеси Діани від Versace

Згадуючи про леді Діану та її стиль, насамперед, у пам'яті у багатьох з'являється її весільний образ з довгим шлейфом і пишними рукавами, але крім тієї культової сукні, народна принцеса запам'яталася ще кількома ефектними вбраннями, які для неї створив неповторний Джанні Версаче.

Одним з найвідоміших образів Діани стала блакитна шовкова сукня з аплікацією у вигляді великих каменів топазового відтінку і золотистих заклепок різної форми. Вбрання було виконане у простому прямому силуеті, мало широкі бретельки, глибоке квадратне декольте і розріз ззаду, а ось декор на ньому був у притаманних бренду Versace геометричних грецьких візерунках.

Сукня принцеси Діани від Versace / Фото: Getty Images

Ця сукня стала першим створеним вбранням Джанні Версаче для леді Діани і започаткувала багаторічну дружбу та співпрацю двох цих знаменитостей. І якщо на перший погляд вам може здатися, що стиль консервативної представниці британської королівської сім'ї та італійського дизайнера, який обожнював одягати моделей у сексуальні сукні, що підкреслювали фігуру, не сумісні, то ви дуже помиляєтеся.

На момент знайомства Діани та Джанні принцеса переживала не найкращий період в особистому житті, і в її стосунках із Чарльзом була поставлена жирна крапка. 1992 року пара остаточно роз'їхалася, і хоча їхнє розлучення було завершено лише 1996 року, в цей проміжок часу громадськість ще активніше цікавилася життям британки та її вбраннями. Тому для будь-якого дизайнера, що співпрацював із нею, наставав зірковий час. Також Діана вирішила відмовитися від надто стриманих луків, ймовірно, цьому посприяв Джанні, який допоміг одягом підкреслити її сексуальність та значно освіжив гардероб. Вона все частіше з'являлася в одязі вище колін і з глибокими декольте.

Сукня принцеси Діани від Versace / Фото: Associated Press

Відомо, що блакитна сукня була єдиною у своєму роді, створеною для колекції Haute Couture, а доставили її Діані на вішаку з написом "Леді Діана".

Сукня принцеси Діани від Versace / Фото: Getty Images

Вперше Діана одягла це вбрання на фотосесію 1991 року. Образ зовсім не був схожий на те, що принцеса Уельська одягала раніше – він був сміливим, трохи млосним і сексуальним, але не лише через сукню, також ефектним було укладання авторства Сема Макнайта, макіяж та масивні прикраси у вухах. Автором знаменитої фотосесії став Патрік Демаршельє.

Проте побачив світ ці фото аж 1997 року на обкладинці листопадового номера журналу Harper's Bazaar. Це сталося вже після смерті принцеси Уельської, а випуск називався "Diana: A Tribute to the Princess". Також знімок був використаний у книжці Розалінд Кауард "Діана: портрет".

2015 року сукня Versace була вставлена на аукціоні Julien's. Початкова ціна вбрання становила 30 тисяч доларів і фахівці припускали, що внаслідок торгів вдасться продати його за 80 тисяч доларів. Проте аукціон перевершив усі очікування – сукню продали за 200 тисяч доларів. До нього додавався номер журналу за 1997 рік, на обкладинці якого вона з'явилася.

Хто виклав за це вбрання таку велику суму – невідомо, проте сукня неодноразово демонструвалася на виставках у британських музеях.

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