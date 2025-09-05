Весільна сукня Кіри Найтлі, яку вона одягала тричі: історія вбрання і що з ним сталося

Кіра Найтлі / © Getty Images

Реклама

Британська акторка Кіра Найтлі вийшла заміж за музиканта гурту Klaxons Джеймса Райтона 2013 року у Франції. У них була скромна церемонія без пафосу і гостей з Голлівуду — Кіра і Джеймс просто розписалися в колі близьких і друзів. На церемонії було лише 11 гостей, а відбулася вона в будівлі муніципалітету міста Мазан, що неподалік від Марселя.

Наречена також не заморочувалася і над сукнею, оскільки вибрала ту, яка вже давним-давно була в її шафі, — просту сукню-бюстьє Chanel з колекції весна-літо 2006 з блідо-сірого тюлю завдовжки до колін. На церемонії акторка доповнила вбрання білим твідовим жакетом, створеним спеціально для неї Карлом Лагерфельдом, а також рожево-сірими балетками Chanel і квітковим вінком на голові.

Кіра Найтлі вперше одягла цю дизайнерську мінісукню на вечірку перед врученням премії BAFTA 2008 року. Тоді вона доповнила її щільними чорними колготками, туфлями та пальтом.

Реклама

Кіра Найтлі 2008 року / © Getty Images

«Я багато разів носила цю сукню. Вона була моїм „чимось старим“, — розповіла вона The Daily Telegraph 2014 року, — І мені подобається не надавати цьому надто великого значення. Я просто хотіла бути в тому, в чому мені вже було весело, і в чому мені знову буде весело».

Незабаром після весілля Кіра знову вирішила одягнути цю сукню на публіку. Акторка з’явилася в ній на благодійному заході в грудні 2013 року, але стилізувала її вже по-іншому, оскільки одягнула її з прозорим боді, розшитим бісером, та змінила туфлі Chanel на золотисті босоніжки Jimmy Choo на підборах.

Кіра Найтлі 2013 року / © Getty Images

Але більше цю сукню на публіці ми не побачимо — акторка зізналася, що вона зіпсована червоним вином.

«Тепер на ній пляма від червоного вина спереду, тому що востаннє, коли я її одягала, моя подруга зробила ось так, — сказала вона The Telegraph, виставивши лікті, — і тепер вона всюди. Я не зовсім зрозуміла масштаб, доки не приїхала додому. Вона доволі ефектно заляпана. Але, знаєте, гарна ніч є гарною ніччю, і якщо сукня відслужила своє, отже, відслужила. Я майже впевнена, що зможу відіпрати, але якщо ні — мене влаштує пам’ять про чудову ніч та історія про те, як сукня була зіпсована».

Реклама

Кіра Найтлі та її чоловік Джеймс Райтон 2013 року / © Getty Images

Можливо, у Кіри була ще одна весільна сукня, яку вона одягала на весільний прийом, що відбувався уже в будинку її матері. Відомо, що на заході тоді були присутні близько п’ятдесяти гостей, але фото у вбранні, яке вона носила того дня, Найтлі ніколи не показувала.