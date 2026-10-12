Весільна сукня за 53 долари та камерна церемонія: яким було весілля Гілларі та Білла Клінтонів

Гілларі і Білл Клінтони

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Історія кохання Гілларі та Білла Клінтонів розпочалася задовго до того, як їхня родина стала публічною, адже їхній роман зародився 1971 року, коли вони навчалися в Єльському університеті на юридичному факультеті.

«Я займалася в бібліотеці, а Білл стояв у коридорі й розмовляв з іншим студентом. Я помітила, що він постійно дивиться в мій бік. Він робив це вже досить давно. Тож я підвелася з-за столу, підійшла до нього й сказала: "Якщо ти й далі дивитимешся на мене, а я дивитимуся у відповідь, то нам варто познайомитися. Я Гілларі Родем". Ось і все», — згадувала вона в інтерв’ю для Clinton House Museum.

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За кілька днів вони вирушили на перше побачення. 1974 року Гілларі переїхала до Арканзасу, щоб бути поруч із майбутнім чоловіком. Там вони обоє викладали право в Університеті Арканзасу. Під час однієї з поїздок Гілларі у справах Білл дуже сумував за нею і настільки не хотів залишатися без коханої, що придбав для них невеликий котедж. Коли Гілларі повернулася, він сказав: «Я його купив. Тепер ти мусиш вийти за мене заміж, адже я не можу жити там сам. Отже, ти вийдеш за мене».

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Однак перш ніж почути заповітне «так», Біллу довелося тричі освідчитися Гілларі. Вона згадувала: «Насправді я двічі відмовляла йому, коли він пропонував одружитися. Уперше це сталося в Англії, під час нашої поїздки після закінчення юридичного факультету. Я сказала, що не можу погодитися, бо ще не готова. Приблизно через рік він запитав знову, і я знову відповіла "ні". Тоді він сказав, що більше не освідчуватиметься, доки я сама не буду готова відповісти "так"».

За інформацією Clinton House Museum, Білл мріяв про пишне весільне святкування, тоді як Гілларі навіть не хотіла обручки. Зрештою пара знайшла компроміс: вони влаштували вечірку з нагоди заручин, на якій Гілларі познайомилася з друзями Білла, а згодом провели невелику камерну весільну церемонію та масштабний прийом. Одружилися вони 11 жовтня 1975 року. Церемонія відбулася в котеджі, який Білл придбав для них напередодні.

За даними історичного товариства, ще ввечері перед весіллям у Гілларі не було готової сукні. Її мати була шокована й поспіхом повезла доньку до універмагу Dillard’s у торговельному центрі Fayetteville Mall. Там Гілларі придбала мереживну сукню від Jessica McClintock за 53 долари — одну з перших моделей, які побачила.

Церемонію провів місцевий священник у вітальні будинку. Святкування відбулося у будинку їхніх друзів, а ось у медовий місяць Клінтони провели в мексиканському Акапулько. 27 лютого 1980 року в подружжя народилася їхня єдина дитина — донька Челсі.

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Сьогодні Гілларі та Білл — уже бабуся й дідусь, адже їхня донька Челсі разом із чоловіком Марком Мезвінським виховує трьох дітей.

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