ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
1322
Час на прочитання
3 хв

Весільна сукня за 53 долари та камерна церемонія: яким було весілля Гілларі та Білла Клінтонів

Весілля пари відбулося 11 жовтня 1975 року в Арканзасі. Як познайомилося майбутнє подружжя і який вигляд мала весільна сукня нареченої — згадуємо історію кохання Клінтонів в архівних фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гілларі і Білл Клінтони

Гілларі і Білл Клінтони

Історія кохання Гілларі та Білла Клінтонів розпочалася задовго до того, як їхня родина стала публічною, адже їхній роман зародився 1971 року, коли вони навчалися в Єльському університеті на юридичному факультеті.

«Я займалася в бібліотеці, а Білл стояв у коридорі й розмовляв з іншим студентом. Я помітила, що він постійно дивиться в мій бік. Він робив це вже досить давно. Тож я підвелася з-за столу, підійшла до нього й сказала: "Якщо ти й далі дивитимешся на мене, а я дивитимуся у відповідь, то нам варто познайомитися. Я Гілларі Родем". Ось і все», — згадувала вона в інтерв’ю для Clinton House Museum.

За кілька днів вони вирушили на перше побачення. 1974 року Гілларі переїхала до Арканзасу, щоб бути поруч із майбутнім чоловіком. Там вони обоє викладали право в Університеті Арканзасу. Під час однієї з поїздок Гілларі у справах Білл дуже сумував за нею і настільки не хотів залишатися без коханої, що придбав для них невеликий котедж. Коли Гілларі повернулася, він сказав: «Я його купив. Тепер ти мусиш вийти за мене заміж, адже я не можу жити там сам. Отже, ти вийдеш за мене».

Однак перш ніж почути заповітне «так», Біллу довелося тричі освідчитися Гілларі. Вона згадувала: «Насправді я двічі відмовляла йому, коли він пропонував одружитися. Уперше це сталося в Англії, під час нашої поїздки після закінчення юридичного факультету. Я сказала, що не можу погодитися, бо ще не готова. Приблизно через рік він запитав знову, і я знову відповіла "ні". Тоді він сказав, що більше не освідчуватиметься, доки я сама не буду готова відповісти "так"».

За інформацією Clinton House Museum, Білл мріяв про пишне весільне святкування, тоді як Гілларі навіть не хотіла обручки. Зрештою пара знайшла компроміс: вони влаштували вечірку з нагоди заручин, на якій Гілларі познайомилася з друзями Білла, а згодом провели невелику камерну весільну церемонію та масштабний прийом. Одружилися вони 11 жовтня 1975 року. Церемонія відбулася в котеджі, який Білл придбав для них напередодні.

За даними історичного товариства, ще ввечері перед весіллям у Гілларі не було готової сукні. Її мати була шокована й поспіхом повезла доньку до універмагу Dillard’s у торговельному центрі Fayetteville Mall. Там Гілларі придбала мереживну сукню від Jessica McClintock за 53 долари — одну з перших моделей, які побачила.

Церемонію провів місцевий священник у вітальні будинку. Святкування відбулося у будинку їхніх друзів, а ось у медовий місяць Клінтони провели в мексиканському Акапулько. 27 лютого 1980 року в подружжя народилася їхня єдина дитина — донька Челсі.

Сьогодні Гілларі та Білл — уже бабуся й дідусь, адже їхня донька Челсі разом із чоловіком Марком Мезвінським виховує трьох дітей.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie