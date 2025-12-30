- Дата публікації
Весільні туфлі шведських принцес: у чому виходили заміж Вікторія, Мадлен та Софія
Це незаслужено забута деталь образу нареченої, на яку практично ніколи не звертають уваги. Ми натомість вирішили виправити несправедливість.
Зазвичай головна зірка будь-якого весілля — сукня нареченої, адже до неї завжди прикуто найбільше уваги. Однак інші атрибути образу, зокрема туфлі, зазвичай залишаються непоміченими, адже сховані за довгою спідницею.
Весільне взуття зазвичай теж ретельно підбирається і заслуговує не меншого визнання. Ми зібрали весільні туфлі трьох принцес Швеції — Вікторії, Мадлен та Софії.
Весільне взуття принцеси Вікторії
Спадкоємиця престолу обрала гламурну атласну пару від Vivier, яка була прикрашена великими брошками зі стразами.
Весільне взуття принцеси Мадлен
Воно було розроблене брендом Oscar de la Renta і мало романтичний дизайн, оскільки було прикрашене прозорими деталями та мало атласні ремінці.
Весільне взуття принцеси Софії
Пара розроблена брендом Charlotte Olympia і була лаконічною і лаковою. Оригінальною була підошва туфель, адже мала платформу у вигляді серця.
Також нагадаємо, що раніше ми розповідали про весільні туфлі британських принцес і герцогинь.