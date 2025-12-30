ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Весільні туфлі шведських принцес: у чому виходили заміж Вікторія, Мадлен та Софія

Це незаслужено забута деталь образу нареченої, на яку практично ніколи не звертають уваги. Ми натомість вирішили виправити несправедливість.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вікторія, Мадлен та Софія

Вікторія, Мадлен та Софія / © Getty Images

Зазвичай головна зірка будь-якого весілля — сукня нареченої, адже до неї завжди прикуто найбільше уваги. Однак інші атрибути образу, зокрема туфлі, зазвичай залишаються непоміченими, адже сховані за довгою спідницею.

Весільне взуття зазвичай теж ретельно підбирається і заслуговує не меншого визнання. Ми зібрали весільні туфлі трьох принцес Швеції — Вікторії, Мадлен та Софії.

Весільне взуття принцеси Вікторії

Спадкоємиця престолу обрала гламурну атласну пару від Vivier, яка була прикрашена великими брошками зі стразами.

Весільне взуття принцеси Вікторії / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Вікторії / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Мадлен

Воно було розроблене брендом Oscar de la Renta і мало романтичний дизайн, оскільки було прикрашене прозорими деталями та мало атласні ремінці.

Весільне взуття принцеси Мадлен / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Мадлен / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Софії

Пара розроблена брендом Charlotte Olympia і була лаконічною і лаковою. Оригінальною була підошва туфель, адже мала платформу у вигляді серця.

Весільне взуття принцеси Софії / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Софії / © Getty Images

Також нагадаємо, що раніше ми розповідали про весільні туфлі британських принцес і герцогинь.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie