Весільні туфлі шведських принцес: у чому виходили заміж Вікторія, Мадлен та Софія

Вікторія, Мадлен та Софія / © Getty Images

Зазвичай головна зірка будь-якого весілля — сукня нареченої, адже до неї завжди прикуто найбільше уваги. Однак інші атрибути образу, зокрема туфлі, зазвичай залишаються непоміченими, адже сховані за довгою спідницею.

Весільне взуття зазвичай теж ретельно підбирається і заслуговує не меншого визнання. Ми зібрали весільні туфлі трьох принцес Швеції — Вікторії, Мадлен та Софії.

Весільне взуття принцеси Вікторії

Спадкоємиця престолу обрала гламурну атласну пару від Vivier, яка була прикрашена великими брошками зі стразами.

Весільне взуття принцеси Вікторії / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Мадлен

Воно було розроблене брендом Oscar de la Renta і мало романтичний дизайн, оскільки було прикрашене прозорими деталями та мало атласні ремінці.

Весільне взуття принцеси Мадлен / © Getty Images

Весільне взуття принцеси Софії

Пара розроблена брендом Charlotte Olympia і була лаконічною і лаковою. Оригінальною була підошва туфель, адже мала платформу у вигляді серця.

Весільне взуття принцеси Софії / © Getty Images

