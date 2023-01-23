Вибрала непросте вбрання: що відомо про образи Майлі Сайрус з кліпу на пісню Flowers, яка б'є рекорди

Майже два тижні тому американська співачка Майлі Сайрус випустила пісню Flowers та кліп на неї. Свою нову роботу дівчина присвятила колишньому чоловікові Ліаму Гемсворту, а прем'єра відбулася у день його народження 13 січня.

Пара була у стосунках від 2009 до 2020 року. Познайомилися вони під час знімань фільму "Остання пісня", довго зустрічалися і в результаті заручилися у травні 2012 року, проте до весілля справа не дійшла, пара розбіглася у вересні 2013 року. У той період співачка випустила присвячену колишньому пісню Wrecking Ball, де розповіла про розбите серце.

Однак через три роки Сайрус і Гемсворт відновили спілкування та стосунки, і в жовтні Майлі публічно підтвердила, що вони знову заручені. У листопаді 2018 року у пари, в Малібу, в результаті лісової пожежі Вулсі, згорів будинок, а через місяць вони нарешті одружилися в Нешвіллі і Майлі взяла прізвище чоловіка. Однак шлюб не тривав довго, через рік вони подали на розлучення, яке офіційно було закінчено аж 2020 року. Враховуючи такий бурхливий роман, Майлі вирішила написати на честь колишнього ще одну пісню, але цього разу вона вже не страждає, а розповідає, що не хотіла йти від чоловіка, але в результаті розставання зрозуміла, що без нього їй набагато ліпше.

Я можу сама собі купити квіти,

Написати своє ім'я на піску,

Розмовляти з собою годинником,

Бачити те, що ти не розумієш,

Я можу відвести себе на танці

І можу тримати свою власну руку,

Так, я можу любити себе лапше, ніж ти.

Також у відео було ще два відсилання до її зруйнованого шлюбу — співачка згадує у пісні, як згорів їхній із колишнім дім у Малібу. І ще наприкінці пісні Майлі одягає чорний чоловічий піджак із атласними лацканами та танцює в ньому у своєму розкішному будинку. Передбачається, що піджак раніше належав Ліаму.

Майлі Сайрус у кліпі Flowers / Фото: скриншот з відео

Також дуже цікавий вибір сукні дівчини для відео, в якому вона танцює на каліфорнійських пагорбах. Майлі одягнена в золотий вінтажний образ від бренду Yves Saint Laurent з колекції осінь-зима 1991-1992, який був представлений на Тижні моди в Парижі.

Майлі Сайрус у кліпі Flowers / Фото: скриншот з відео

Колекція Yves Saint Laurent 1991-1992 / Фото: Getty Images

Від моменту виходу пісня Майлі побила рекорд за кількістю прослуховувань за один тиждень у Spotify. Повідомляється, що вона набрала понад 101 мільйона стримів.

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