122
4 хв

Victoria's Secret Fashion Show: як з'явилися культові крила "ангелів" для подіуму і хто їх створює

Одним із найтеатральніших елементів шоу є «ангельські» крила, які моделі несуть на спині, дефілюючи подіумом.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Девон Віндзор, 2018 рік

Victoria’s Secret Fashion Show — розкішне шоу, під час якого неймовірно красиві дівчата демонструють продукцію бренду, виходячи на подіум не тільки в спідній білизні, а й також з приголомшливими крилами анголів на спині. Ці крила стали своєрідною мрією для багатьох моделей, уособлюючи собою фантазію, яку бренд втілює з року в рік, а також найтеатральнішою деталлю шоу.

Тейлор Гілл, 2018 рік / © Associated Press

Попри те, що перший показ бренду відбувся ще 1995 року, крила на подіумі з’явилися тільки 1998-го. Вони стали відсиланням до назви колекції спідньої білизни «Angel» бренду.

У результаті цей атрибут став невід’ємною частиною шоу, а також його відмінною рисою. Але тільки класичним пір’ям у Victoria’s Secret не обмежилися, адже на показах демонструвалися крила різних форм і розмірів, як-от крила метелика, павича або навіть диявольські.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Іноді крила були не схожі на традиційні, а скоріше були складними карнавальними конструкціями, у вигляді величезних квітів або конфетті. Деякі з них були дуже великими та важкими, тому моделі, які брали участь у шоу, повинні були бути не тільки гарними й стрункими, а й фізично сильними, щоб мати змогу нести всю цю конструкцію на спині та мати гармонійний вигляд.

Багато з крил, які демонструвалися на подіумі, — це результат багатогодинної праці цілої команди співробітників. Деякі з моделей крил розробляли і потім збирали частинами. На виготовлення однієї пари витрачали від 30 до 500 годин, залежно від кількості необхідних деталей у них.

Кендіс Свейнпол, 2015 рік / © Associated Press

Одна з тих, хто впродовж багатьох років створює крила, — художниця з костюмів Меріан Гоуз, також відома як «Кілер». Вона співпрацює з брендом від 2009 року і створила деякі найкультовіші моделі крил, які були представлені на подіумі.

Також Меріан розповіла, як все відбувається, а все починається з ескізу, який розробляють художники, найняті Victoria’s Secret. Потім ескізи надсилають Кіллер та її команді, де вони втілюються в життя. Кіллер продумує всі деталі, а потім затверджує дизайн. Потім їх проєктують та масштабують до потрібного розміру на примірювальній моделі. Ця модель відіграє ключову роль у процесі виробництва, адже вона знає, як кожна з «ангелів» позує й рухається, і замінює справжніх «ангелів» під час багатоетапного процесу створення крил.

Лаїс Рібейро, 2015 рік / © Associated Press

«Ми робимо міцну основу для рюкзака, а потім я прикріплюю дріт, піну, тканину або будь-які інші необхідні деталі. Оскільки бренд не призначає крила моделі до останніх двох тижнів виробництва, ми намагаємося зробити їх регульованими за допомогою знімних ременів і підкладок. Костюми можна міняти в останню хвилину, як і крила», — розповіла вона.

Сара Сампайо / © Associated Press

«Після того, як моделі призначають крила, що відбувається за один-два тижні до шоу, їх можуть приміряти до трьох разів. До цього в нас є моделі, які можуть приміряти крила до восьми разів. Моделі, які приміряють крила, відіграють дуже важливу роль у процесі, оскільки вони допомагають нам розв’язувати проблеми балансу та конструкції, перш ніж крила будуть призначені фінальній моделі».

Адріана Ліма, 2015 рік / © Associated Press

Також за словами дизайнерки, інтрига щодо того, хто з дівчат одягне крила — тримається практично до останнього моменту.

«Ми не знаємо, хто носитиме крила, тому намагаємося масштабувати кожну пару під модель зростом 170 см плюс підбори, але деякі крила просто мають бути більшими, а деякі — меншими. Команда дизайнерів зазвичай визначає вагу разом з нами, щоб ми могли обговорити вагу й матеріали в процесі створення. Мої крила можуть важити від 1 до 10 кг. На шоу є більш важкі крила, але я пишаюся тим, що мої — найлегші: вони сидять як щільний рюкзак, а щоб одягнути їх, потрібен лише один помічник».

Марта Гант / © Associated Press

Але також були випадки, коли моделі одягали важчі варіанти крил. Наприклад, 2018 року модель Ромі Стридж з’явилася на шоу в крилах, які насправді були величезною конструкцією у вигляді зірки. Однак прикрашені вони були повністю стразами Swarovski та важили близько 12 кілограмів.

Ромі Стридж, 2018 рік / © Associated Press

Але були випадки, коли крила були ще важчими. Наприклад, 2011 року Алессандра Амбросіо вийшла в крилах, які створила дизайнерка Manik Mercian, і їхня вага становила близько 20 кілограмів.

«Образ був натхненний Іспанією, тому я зробила крила в стилі іспанського віяла з відповідними прикрасами. Крила важили близько 20 кг і були прикрашені кристалами Swarovski, напівдорогоцінним камінням і вкриті 22-каратним золотом», — розповіла дизайнерка.

Алессандра Амбросіо 2011 року. На її спині крила від Manik Mercian / © Getty Images

Також були випадки, коли дівчата демонстрували не лише важкі, а й величезні крила. Найбільшими з них вважаються ті, які 2003 року носила Гайді Клум. На той час Гайді була головною зіркою бренду, і вона хотіла, щоб у неї були найбільші крила з усіх, і їй їх зробили.

Модель крил, яку носила Клум, була 3 метра і стала найкультовішою з усіх, що з’являлися в шоу. Створив цей витвір мистецтва Мартін Іскьєрдо.

Гайді Клум у найбільших крилах, 2003 рік / © Associated Press

Пропонуємо подивитись на деякі розкішні крила, які дивують не лише своєю конструкцією та розміром, а також оригінальністю та красою.

Стелла Максвелл, 2018 рік / © Associated Press

Адріана Ліма, 2018 рік / © Associated Press

Адріана Ліма, 2018 рік / © Associated Press

Ельза Госк, 2018 рік / © Associated Press

Беаті Прінслу, 2015 рік / © Associated Press

Лілі Олдрідж / © Associated Press

Алессандра Амбросіо, 2015 рік / © Associated Press

Марія Боргес / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

