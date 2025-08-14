Від бюджетних до діамантів та перлів: які прикраси носить 10-річна принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

У скриньці юної принцеси є і справді дуже цінні реліквії її родичів так і просто милі прикраси, які Шарлотті цілком вчасно носити за віком.

Діамантова брошка-підкова

На параді Trooping the Colour влітку 2025 року принцеса Шарлотта віддала зворушливу данину пам’яті своїй покійній прабабусі, королеві Єлизаветі II. Дівчинка пришпилила діамантову брошку у вигляді підкови до своєї небесно-блакитної сукні.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Орієнтовна вартість такої брошки — 10 000 фунтів стерлінгів (близько 14 тисяч доларів). А вперше ми бачили Лотті в цій брошці на державному похороні королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

За даними Daily Mail ця брошка спочатку належала королеві Марії в 1920-х роках, пізніше королеві-матері Єлизаветі і, зрештою, була подарована принцесі Шарлотті королевою Єлизаветою II, продовживши традицію пам’яті і королівських традицій.

Срібний браслет Pandora

Влітку принцеса Шарлотта з’явилася з батьками на тенісному турнірі Вімблдон. Вона була в білій сукні з оборками від Сари Бертон (та сама, яка шила для Кейт Міддлтон її весільну сукню 2011 року) і образ доповнила «браслетом дружби» та срібним браслетом Pandora за 87 доларів. На її браслеті красувалися три значних підвіски: смарагдовий кристал (відсилання до місяця народження принцеси), срібний диск у формі серця з вигравіруваним особистим посланням та підвіска у вигляді Нали з покриттям із рожевого золота з популярної колекції Disney «Король Лев».

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Як бачимо, юна Шралотта вже вміло поєднує улюблені бюджетні прикраси та королівські реліквії, не без допомоги своєї мами Кейт.

Намисто Accessorize

Це намисто принцеса Шарлотта носила на різдвяній церковній службі 2024 в Сандрінгемі, де традиційно зібралася вся королівська родина. На ній тоді було картате пальто, яке чудово поєднувалося з шарфом її матері принцеси Кейт.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

На шиї у принцеси було намисто від Accessorize вартістю близько 30 доларів. Воно було прикрашене аметистом, рожевим кварцем та оніксом. До речі, її мати Кетрін також є прихильницею Accessorize, особливо вона любить носити сережки цього бренду.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Квітковий обідок для коронації

Ця розкішна прикраса для принцеси Шарлотти розробила бренд головних уборів Jess Collett спільно з Alexander McQueen. Сріблястий вінок-ободок вартістю понад 100 тисяч доларів створили спеціально для коронації її діда короля Чарльза III. Прикраса добре поєднується з білою сукнею Шарлотти від Alexander McQueen з накидкою кейпом та вінком на голові її матері принцеси Уельської.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press

Перлинний браслет

Тоді ж на коронації на Шарлотті був тонкий перлинний браслет вартістю близько 3 тисяч доларів. Не секрет, що перли вже давно посідають чільне місце в колекції ювелірних виробів членів королівської родини і тісно пов’язані з покійною королевою Єлизаветою II, яка обожнювала і все життя носила перли. Її спадкоємці продовжують дотримуватися цієї традиції.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press