Від блискіток до короткої стрижки: п'ять трендів "Золотого глобуса"

Зіркові красуні зачаровували луками, але було кілька явних модних повторів.
Хоч "Золотий глобус" уже й минув, але світ не перестає про нього говорити, згадуючи вбрання гостей та номінантів, оскільки цього року багато хто з них справді постарався і підготувався до своєї появи. Ми ж хочемо виділити п'ять трендів церемонії, які були помітні на багатьох із гостей, можливо, подібне ми побачимо 2025 року ще не раз.
Блискітки та лелітки
Багато знаменитостей віддали перевагу саме блискучим і гламурним вбранням. Сукні акторок були розшиті камінням, стразами лелітками. У світлі софітів вбрання сяяло як дорогоцінне каміння.
Зачіска у стилі Старого Голлівуду
Такі зачіски стали доволі цікавим відкриттям заходу. Раніше такі укладання можна було побачити на зірках 60-х років. У більшості випадків акторки мали використовувати для цієї зачіски накладне волосся, щоб створити потрібний об'єм.
Коротка стрижка
Церемонія нагородження стала приводом для знаменитих красунь продемонструвати не лише ретро-зачіски, а й короткі стрижки, такі як піксі чи каре.
Короткі прикраси на шиї
Це були практично чокери. Акторки одягали вироби з камінням та кристалами, які чудово сяяли та надавали їхньому образу гламуру.
Сукні зі складками
Йдеться про всілякі види складок — плісування, драпування тощо. Знамениті гості демонстрували різні варіани на своїх сукнях і це мало оригінальний і красивий вигляд.
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