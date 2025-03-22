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Від динозаврів до котиків: краватка - улюблений аксесуар короля Чарльза, яким він самовиражається

Від динозаврів до котиків: краватка - улюблений аксесуар короля Чарльза, яким він самовиражається

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Він знає, як продемонструвати свою індивідуальність за допомогою цікавої колекції краваток із принтами. На жаль, цей аксесуар часто залишається непоміченим.

Чоловіча мода не така різноманітна, як жіноча, особливо, якщо ви публічна людина або, наприклад, монарх, який повинен одягатися в ділові стримані вбрання і підкорятися строгому дрескоду. Однак король Чарльз знайшов спосіб показувати не лише свій добрий смак, а й творчу натуру, і почуття гумору.

Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images

Монарх часто одягає краватки в оригінальні та кумедні принти, які роблять його образи цікавішими. Ймовірно, багато з цих аксесуарів є подарунками членів його сім'ї, як, наприклад, краватка з динозаврами, але також на його шиї не раз можна було побачити краватки із зебрами, котиками, совами, кораблями та іншими цікавими візерунками. Багато краваток Чарльза є творами відомого Модного дому Hermès і бритакнського Fox & Chave Silk.

Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images
Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images
Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images
Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images
Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images
Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images

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