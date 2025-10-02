Від королеви Єлизавети до Кейт Міддлтон: які туфлі носили королівські наречені

Весільні туфлі принцес / © Associated Press, Getty Images

Зазвичай всі погляди на королівському весіллі прикуті до вбрання нареченої — це те, що обговорюється, а також те, що викликає захоплення і заздрість. На другому місці після сукні — блискуча тіара, у якої часто є цікава історія, а сама вона всипана діамантами.

Але є також цікава деталь образу нареченої, яка зазвичай залишається практично непоміченою, і це туфлі, адже вони заховані під довгою спідницею і опиняються в полі зору тільки в деяких моментах церемонії.

Оскільки туфлі незаслужено забуті на весіллі, хоча їхнє створення таке ж кропітке, як і інші деталі образу, пропонуємо подивитися на деякі з тих, які у свій важливий день одягали королівські наречені.

Королева Єлизавета

Туфлі Єлизавети II / © Getty Images

Коли вона виходила заміж, то ще була в статусі принцеси. Весілля відбулося 20 листопада 1947 року, і наречена доповнила свою оригінальну сукню з атласу, створену Норманом Гартнеллом, парою атласних босоніжок у тон.

Їх створив відомий у ті роки взуттєвий майстер Едвард Рейн, який здобув популярність як той, хто створює зручне і дуже гарне взуття, відповідне до модних тенденцій. Вони мали стійкі підбори, кілька ремінців і застібку з пряжкою, зроблену зі срібла та оздоблену дрібними перлами.

Принцеса Діана

Туфлі принцеси Діани / © Getty Images

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза відбулося 29 липня 1981 року. Сукню нареченої з тафти кольору слонової кістки створили дизайнери Девід та Елізабет Емануель, а доповнили її туфлі на низьких підборах, які створювали довгих шість місяців. Таку висоту підборів обрали, оскільки Діана не хотіла здаватися вищою за свого майбутнього чоловіка.

Дизайн туфель також розробили Емануелі, а виготовив їх вручну Клайв Шілтон, майстер взуття. Туфлі були зроблені з шовкового атласу, розшиті 542 блискітками і 132 перлинами. У центрі красувалося серце, обрамлене ніжним мереживом і вишивкою. Туфлі назвали Lady Diana, а всередині них були вишиті ініціали нареченого і нареченої «D» і «C», переплетених у формі серця.

Принцеса Кейт

Туфлі Кейт Міддлтон / © Associated Press

Сукня Кейт Міддлтон була створена Сарою Бертон, яка в ті роки очолювала Модний дім Alexander McQueen, і цей весільний образ став одним з найкультовіших вбрань всіх часів. Туфлі, що ховалися під довгою спідницею, були в такому ж самому стилі, що й сукня, — лаконічні, зручні та ніжні човники, прикрашені елегантним білим квітковим мереживом. Весільні туфлі Кейт були також від Alexander McQueen.

Герцогиня Сассекська

Туфлі Меган Маркл / © Associated Press

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі відбулося 19 травня 2018 року, і образ нареченої був дуже мінімалістичним — вона носила ніжну сукню, яку доповнювали туфлі класичного дизайну з шовкового атласу, створені за мотивами кутюрного дизайну Givenchy, того ж бренду, що й її сукня. Це були човники на високих підборах, з гострими носками і без декору.

Принцеса Євгенія

Туфлі принцеси Євгенії / © Getty Images

Принцеса Євгенія доповнила свою весільну сукню від бренду Peter Pilotto туфлями незвичного для такої нагоди дизайну — це була модель від Charlotte Olympia з відкритим носком, Т-подібним ремінцем і блоковими підборами.

Принцеса Беатріс

Туфлі принцеси Беатріс / © Getty Images

Весілля Беатріс відбулося 2000 року, і вона вибрала найнезвичайніші туфлі з усіх, які коли-небудь носили британські королівські наречені. Принцеса вирішила підтримати стійку моду і просто повторно взула пару туфель, які раніше носила на весіллі Кейт Міддлтон і свого двоюрідного брата принца Вільяма, — ошатні туфлі з відкритою п’ятою від Valentino. Це була модель, прикрашена стразами і виконана в ніжно-рожевому відтінку.