Від королів до супермоделей: хто із знаменитих особистостей любив носити леопардовий принт

Хтось його обожнює, а інші вважаю вершиною несмаку, але все ж таки леопардовий принт зайняв свою нішу у світі моди і нікуди йти з неї не збирається, прори будь що.

Щороку багато дизайнерів показують у своїх колекціях кілька речей чи аксесуарів у леопардовий принт, але ми вирішили простежити історію його популярності та згадати знаменитостей, які одягали леопардові речі у різні роки.

Отже, спочатку леопардові шкіри використовували виключно як трофеї своїх мисливських заслуг, але у 20-30 роки минулого століття речі з подібними принтами почали носити кінозірки та заможні пані. Після Другої світової війни популярність леопардових шуб не вщухла, зокрема, через "новий погляд" таких дизайнерів як Крістіан Діор, якось він навіть зухвало заявив: "Якщо ви чесні і милі, не носіть його". Відповідно склалося враження, що у такому хижому образі жінка має зухваліший вигляд.

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У 40-50 роки на заході почали з'являтися й інші речі в леопардовий принт: сукні з декольте, спідня білизна та корсети. Все це сприяло асоціації леопарду з надмірною сексуальністю, відвертістю та навіть вульгарністю.

Наприкінці 50-х і у 60-ті роки леопардові шуби стали вважатися дуже екзотичними, отже були символом багатства і статусу. Їх носили кінозірки того часу, співачки, багаті жінки, принцеси та королеви.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Джекі Кеннаді / Getty Images

Елізабет Тейлор / Getty Images

Однак наприкінці 60-х почав розвиватися рухи проти хутра і популярність таких шуб стихла і те, що колись було витонченим і розкішним, стало вважатися низькокласним несмаком і фриковістю. У 70-х роках леопард теж повернувся у моду, але цього разу в зовсім іншому контексті, ставши головним елементом зухвалого рок-образу, глему та панку.

Любов до леопарда повернув Джанні Версаче та зробив цей принт фішкою свого бренду. Моделі демонстрували на подіумах зухвалі комбінезони та сукні, а фотосесія проводилася на повністю декорованих леопардах кушетках і кріслах, бренд пропонував навіть постільну білизну у леопардовий принт.

Моделі Карла Бруні та Наомі Кемпбелл / Getty Images

Сальвадор Далі та Гала / Getty Images

Таким чином у 80-90 принт знову став символом сексуальності та жіночності, хоча носити його стали значно обережніше. З'являлися у леопардових речах зірки Spice Girls, супермоделі Наомі Кемпбелл та Кейт Мосс, Кортні Лав та навіть принцеса Діана.

Актриса Кірсті Еллі / Getty Images

Сьогодні ж леопардовий принт можна зустріти в колекціях Givenchy, Prada, Gucci, Valentino та Dolce & Gabbana, але у сучасному світі більшість дизайнерів більше не використовує натуральне хутро.

Кіра Найтлі / Getty Images

Кейт Мосс / Associated Press

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Хайді Клум / Getty Images

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