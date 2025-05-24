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- Зірки і мода
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Від ніжної сукні до класичного костюма: три весільні образи принцеси Монако Кароліни
Вона народилася в одній з найвідоміших і найбагатших європейських сімей, але її весільні образи були зовсім не схожі на те, що заведено вважати «сукнею принцеси».
Принцеса Кароліна, старша донька голлівудської зірки Грейс Келлі та князя Монако Реньє III, хоча й не успадкувала трон, проте ще від юності завоювала статус світової ікони моди і протягом десятиліть лише зміцнювала це звання. Особливо увагу громадськості привертало те, що Кароліна одягне на весілля, адже заміж вона виходила тричі.
Вперше принцеса Кароліна вийшла заміж у 21 рік за 38-річного банкіра Філіпа Жюно. Це було влітку 1978 року. Серед гостей на весіллі були такі зірки, як Ава Гарднер, Френк Сінатра та Кері Ґрант. Захід був розділений на два дні — 28 червня відбулася реєстрація шлюбу, а 29 червня — вінчання і прийом. Весільна сукня для принцеси була створена Модним домом Dior, а розробив її тодішній креативний директор бренду Марк Боан. Це було легке й ніжне вбрання, яке повністю відповідало духу того часу. Сукня вирізнялася прозорими рукавами та витонченою вишивкою, а також була відносно простою для такого розкішного королівського свята. Волосся Кароліна прикрасила білими квітами і фатою, а в руках несла ніжний букет. Пара розлучилася через два роки, дітей у цьому шлюбі не було.
Вдруге Кароліна вийшла заміж за Стефано Казірагі — спортсмена і спадкоємця заможного італійського промисловця, з яким познайомилася в нічному клубі в Монте-Карло. Одружилися вони в Монако 29 грудня 1983 року. Церемонія була набагато стриманішою, ніж перше весілля принцеси, оскільки на момент шлюбу католицька церква ще не розірвала її перший шлюб, хоча за документами принцеса вже була розлучена. Тому була проведена лише цивільна церемонія.
У день весілля наречена вже була вагітною, але скромна весільна шовкова сукня від Christian Dior кремового кольору приховувала це. Вбрання було нижче колін, з V-подібним декольте і драпуванням. Замість фати Кароліна прикрасила волосся стрічкою. Образ також доповнювали сатинові туфлі та кілька коштовностей.
Цей шлюб тривав набагато довше. В ньому народилося троє дітей: Андреа, Шарлотта і П’єр. Пара залишалася разом до трагічної загибелі Казірагі — 1990 року він розбився на катері під час морських змагань.
Втретє принцеса вийшла заміж 23 січня 1999 року в Монако. Її новим чоловіком став принц Ернст Август V Ганноверський. Вони одружилися, коли Кароліні виповнилося 42 роки, а через пів року вона народила четверту дитину — принцесу Александру Ганноверську.
На весільній церемонії Кароліна цього разу з’явилася вже у стриманому вбранні — блакитному костюмі від Chanel. Це був жакет, який прикрашали золоті ґудзики, і пряма спідниця-олівець.
Цей шлюб також не був особливо щасливим і зрештою 2009 року пара розсталася. Відтоді вони не спілкуються. Розлучилося подружжя чи ні — невідомо.