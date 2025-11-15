ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Від перлів до діамантів: як маленька стрічка на лобі стала найулюбленішим аксессуаром Відродження

Ця трикраса була модною протягом століть і декілька разів переживала реєнкарнацію у різних виглядах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
«Пані з горностаєм», автор Леонардо да Вінчі / фото: культурне надбання

«Пані з горностаєм», автор Леонардо да Вінчі / фото: культурне надбання

Обручі для голови, які носилися переважно на лобі, називаються фероньєрка і були дуже популярні в епоху Відродження, а потім знову — у XIX столітті, розповіла історикиня Емі Боїнгтон. Ця прикраса неодноразово зображалася на багатьох потретах, навіть такими легендарними митцями як Леонардо да Вінчі.

Зокрема італійський художник зобразив фероньєрку в своїй роботі «Пані з горностаєм», де зображена Цецилії Галлерані. На жінці ранній приклад одного з таких обручів — дуже простий чорний ремінець, який утримує зачіску на місці.

«Пані з горностаєм», автор Леонардо да Вінчі / фото: культурне надбання

«Пані з горностаєм», автор Леонардо да Вінчі / фото: культурне надбання

Ось ще одна картина да Вінчі, також датована 1490-ми роками, і ми бачимо, що ця жінка також носить подібний обруч. Проте в цьому випадку він має вишуканіший вигляд, адже просто посередині чола закріплено коштовний камінь.

«Прекрасна Ферроньєра», робота Леонардо да Вінчі (або одного з його учнів) / фото: культурне надбання

«Прекрасна Ферроньєра», робота Леонардо да Вінчі (або одного з його учнів) / фото: культурне надбання

З часом прикраса ставала все дорожчою і часто оздоблювалась дорогоцінним камінням. Таким чином заможні люди демонстрували свій статус і багатство. Наприклад, на цьому портреті жінки у образі Флори (деякі вважають, що це Лукреція Борджіа) ми бачимо чудовий обруч із дорогоцінним каменем — можливо, діамантом у центрі, оточеним золотим оздобленням і перлами, закріпленими на тонкій стрічці. Картина датована приблизно 1520 роком. Після цього часу такі обручі зникають із моди, їх замінюють інші типи головних уборів.

Лукреція Борджіа в образі Флори; автор Бартоломео Венето / фото: культурне надбання

Лукреція Борджіа в образі Флори; автор Бартоломео Венето / фото: культурне надбання

Однак у 19 столітті ця мода знову повернулася. Обручі почали носити набагато вище на голові. Ось, наприклад, портрет Джейн Дігбі, написаний 1831 року. У цьому прикладі ми бачимо, що в 19 столітті обручі стали набагато розкішнішими — вони були інкрустовані дорогоцінним камінням і, хоч і натхненні Ренесансом, але піднесли цю моду на новий рівень.

Леді Джейн Елізабет Дігбі; автор Йозеф Карл Штілер / фото: культурне надбання

Леді Джейн Елізабет Дігбі; автор Йозеф Карл Штілер / фото: культурне надбання

Особливо популярним був обруч із перлів з однією великою перлиною посередині — дуже елегантно. Перли взагалі були надзвичайно модними у XIX столітті, і вони чудово пасували тодішнім зачіскам.

Корнелія Веттерлейн; автор Йозеф Карл Штілер / фото: культурне надбання

Корнелія Веттерлейн; автор Йозеф Карл Штілер / фото: культурне надбання

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie