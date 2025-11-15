Від перлів до діамантів: як маленька стрічка на лобі стала найулюбленішим аксессуаром Відродження

«Пані з горностаєм», автор Леонардо да Вінчі / фото: культурне надбання

Реклама

Обручі для голови, які носилися переважно на лобі, називаються фероньєрка і були дуже популярні в епоху Відродження, а потім знову — у XIX столітті, розповіла історикиня Емі Боїнгтон. Ця прикраса неодноразово зображалася на багатьох потретах, навіть такими легендарними митцями як Леонардо да Вінчі.

Зокрема італійський художник зобразив фероньєрку в своїй роботі «Пані з горностаєм», де зображена Цецилії Галлерані. На жінці ранній приклад одного з таких обручів — дуже простий чорний ремінець, який утримує зачіску на місці.

«Пані з горностаєм», автор Леонардо да Вінчі / фото: культурне надбання

Ось ще одна картина да Вінчі, також датована 1490-ми роками, і ми бачимо, що ця жінка також носить подібний обруч. Проте в цьому випадку він має вишуканіший вигляд, адже просто посередині чола закріплено коштовний камінь.

Реклама

«Прекрасна Ферроньєра», робота Леонардо да Вінчі (або одного з його учнів) / фото: культурне надбання

З часом прикраса ставала все дорожчою і часто оздоблювалась дорогоцінним камінням. Таким чином заможні люди демонстрували свій статус і багатство. Наприклад, на цьому портреті жінки у образі Флори (деякі вважають, що це Лукреція Борджіа) ми бачимо чудовий обруч із дорогоцінним каменем — можливо, діамантом у центрі, оточеним золотим оздобленням і перлами, закріпленими на тонкій стрічці. Картина датована приблизно 1520 роком. Після цього часу такі обручі зникають із моди, їх замінюють інші типи головних уборів.

Лукреція Борджіа в образі Флори; автор Бартоломео Венето / фото: культурне надбання

Однак у 19 столітті ця мода знову повернулася. Обручі почали носити набагато вище на голові. Ось, наприклад, портрет Джейн Дігбі, написаний 1831 року. У цьому прикладі ми бачимо, що в 19 столітті обручі стали набагато розкішнішими — вони були інкрустовані дорогоцінним камінням і, хоч і натхненні Ренесансом, але піднесли цю моду на новий рівень.

Леді Джейн Елізабет Дігбі; автор Йозеф Карл Штілер / фото: культурне надбання

Особливо популярним був обруч із перлів з однією великою перлиною посередині — дуже елегантно. Перли взагалі були надзвичайно модними у XIX столітті, і вони чудово пасували тодішнім зачіскам.