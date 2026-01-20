ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
5 хв

Від принцес до зірок: найвідоміші весільні сукні, створені Модним домом Valentino

Модний дім Valentino користується популярністю як у знаменитостей, так і у королівських осіб, особливо, якщо справа стосується весільної моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Весільні сукні Valentino

Весільні сукні Valentino

Можливо сукні Valentino асоціюються у вас перш за все з розкішними червоними доріжками, однак не лише для них бренд створював вбрання. Тут ми зібрали найвідоміші весільні сукні знаменитостей у Valentino.

Нікі Гілтон

Представниця багатої американської родини хоч і відома тусовщиця, однак для свого весільного образу обрала позачасовий стиль без гламуру та надмірності. Сукню для Нікі створили Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі, які працювали у Модному домі Valentino.

Дизайнери створили сукню, яка поєднувала у собі естетику найвідоміших суконь наречених у світі — Кей Міддлтон та Грейс Келлі. Вбрання повністю складалося з великого квіткового мережива, мало довгі рукави, високу горловину та пишні спідницю зі шлейфом у три метри.

Сукня була виготовлена ​​з трьох різних відтінків слонової кістки та срібного гіпюру та прикрашена кришталевими намистинами. А вуаль, якою наречена доповнила вбрання, була прикрашена по краях вінтажним мереживом.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Дженніфер Лопес

Співачка та акторка вийшла заміж за Кріса Джадда 2001 року у класичній сукні від Valentino з рукавами. Засновник Модного дому особисто розробив весільну сукню для Лопес, яку виготовили у його ательє із мережива Chantilly різного дизайну. У сукні було глибоке декольте, виріз на спині та довгі рукави.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Принцеса Мадлен

Романтичну весільну сукню шведський принцеси також створив легендарний італійський дизайнер Валентино Гаравані. Спідниця весільної сукні з шовкової органзи прошита вручну аплікацією з мережива Chantilly кольору слонової кістки — ексклюзивне мереживо виготовлене на коклюшках з контурними рядами, нанесеними на шовковий тюль — тонку тканину з сітчастою структурою.

Талія сукні була складчаста, а широка спідниця розширювалася вузькими вертикальними складками та закінчувалася чотириметровим шлейфом. Верхня частина сукні з короткими рукавами також покрита мереживом, яке оголювало плечі та мало глибокий виріз на спині.

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Марі-Шанталь

Наречена хотіла традиційне, але елегантне вбрання і в результаті її сукня стала одним з найдорожчих весільних вбрань в історії королівських весіль і нібито коштувала нареченій у 225 тисяч доларів.

Сукня була виготовлена зі щільного шовку кольору слонової кістки. Тканина чудово тримала форму, а спідниця була у фасоні тюльпана. Прикрашала сукню вишивка перлами, білими нитками та бісером. У верхній частині вона була мереживною і теж мала аплікацію у вигляді квітів. Головною прикрасою вбрання став чотириметровий шлейф із вишивкою. Працювало над сукнею 25 швачок, а на її створення пішло чотири місяці та 12 різних видів мережива.

Принцеса Марі-Шанталь / © Getty Images

Принцеса Марі-Шанталь / © Getty Images

Королева Максима

2 лютого 2002 року Максима Соррег’єта Черрут вийшла заміж в Амстердамі за принца Нідерландів. Для вінчання наречена обрала шовкову весільну сукню кольору слонової кістки від Valentino лаконічного дизайну. У вбрання були рукави три чверті, комір-стійка та спідниця з мереживними вставками та довгим шлейфом. Як і будь-яка королівська наречена Максима доповнила образ довгою фатою та тіарою.

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Жаклін Кеннеді-Онассіс

Для свого друго весілля наречена вирішила обрати досить просте мінівбрання кольору шампанського, яке складалося з плісованої спідниці до колін і вільної блузи з широкими рукавами та завуженими манжетами. Також сукня мала високу горловину, як у водолазки, і мереживні вставки на блузці. Автором цього ансамблю був бренд Valentino і вона повністю була пошита за модою 60-х років.

Жаклін Кеннеді-Онассіс / © Associated Press

Жаклін Кеннеді-Онассіс / © Associated Press

Беатріче Борромео

Вона вийшла заміж за П’єра Казірагі, онука Грейс Келлі, княгині Монако, на цивільній церемонії в Палаці Монако 25 липня 2015 року. Однак весілля пара святкувала кілька днів і за цей час Беатріче змінила і кілька суконь. Одним із вбрань, яке нова представниця княжої родини одягла була сукня розроблена Марією Грацією К’юрі та П’єрпаоло Піччолі для боенду Valentino — блідо-рожева та золота мереживна шовкова шифонова сукня з повітряними рукавами.

Нікола Пельтц

Навколо весільного образу доньки американського мільярдера від Valentino було багато спекуляцій, зокрема через те, що сукню їй розробила не свекруха Вікторія Бекхем та її ательє, а італійський Модний дім. Однак образ Ніколи вийшов знаковим та ніжним — це було лакіночне біле вбрання створене П’єрпаоло Піччолі. Сукня була з квадратним вирізом, широкими бретельками, спідницею-футляром зі шлейфом та без вишивки. Вона доповнила свій ансамбль мереживними рукавичками до ліктя і розкішною вуаллю з мереживними акцентами.

Гвінет Пелтроу

Акторка Гвінет Пелтроу є давно є подругою Модного дому Valentino, тому не дивно, що для весілля вона обрала саме дизайн від цього бренду. Це була ніжна і практично невагома сукня А-силуету, з прозорим декольте, квітковим мереживом та вирізом на спині. Тканина для вбрання була вибрана не біла, а ніжно-рожевого кольору, що робило образ надзвичайно елегантним та романтичним.

Клаудія Шиффер

Сукню німецької супермоделі теж створив Valentino, причому дизайн розробив модельєр особисто. Але це і не дивно, адже Шиффер протягом багатьох років співпрацювала з брендом — виходила на подіум і приймала участь і їхніх кампейнах. Тому саме дружба з дизайнером привела її знову в його ательє.

«Власне, я якраз хотіла запитати, чи не міг би ти створити мою весільну сукню». А він відповів: «Смішно, що ти питаєш — я вже її зробив», — розповідала модель про те, як з’явилося її вбрання.

«Тож у нього були варіанти A, B, C, D — те, що мені могло б сподобатися: сукня з відкритими плечима, із заокругленим вирізом і багато інших опцій. Усе це було створено в Римі, в його ательє Valentino. На роботу пішло шість місяців. А потім я приїхала до Рима з мамою та двома дружками нареченої й уперше приміряла сукню саме там, дивлячись у вікно й думаючи: „Боже мій, це ж la dolce vita“».

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie