Від принцес до зірок: найвідоміші весільні сукні, створені Модним домом Valentino

Весільні сукні Valentino

Можливо сукні Valentino асоціюються у вас перш за все з розкішними червоними доріжками, однак не лише для них бренд створював вбрання. Тут ми зібрали найвідоміші весільні сукні знаменитостей у Valentino.

Нікі Гілтон

Представниця багатої американської родини хоч і відома тусовщиця, однак для свого весільного образу обрала позачасовий стиль без гламуру та надмірності. Сукню для Нікі створили Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі, які працювали у Модному домі Valentino.

Дизайнери створили сукню, яка поєднувала у собі естетику найвідоміших суконь наречених у світі — Кей Міддлтон та Грейс Келлі. Вбрання повністю складалося з великого квіткового мережива, мало довгі рукави, високу горловину та пишні спідницю зі шлейфом у три метри.

Сукня була виготовлена ​​з трьох різних відтінків слонової кістки та срібного гіпюру та прикрашена кришталевими намистинами. А вуаль, якою наречена доповнила вбрання, була прикрашена по краях вінтажним мереживом.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Дженніфер Лопес

Співачка та акторка вийшла заміж за Кріса Джадда 2001 року у класичній сукні від Valentino з рукавами. Засновник Модного дому особисто розробив весільну сукню для Лопес, яку виготовили у його ательє із мережива Chantilly різного дизайну. У сукні було глибоке декольте, виріз на спині та довгі рукави.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Принцеса Мадлен

Романтичну весільну сукню шведський принцеси також створив легендарний італійський дизайнер Валентино Гаравані. Спідниця весільної сукні з шовкової органзи прошита вручну аплікацією з мережива Chantilly кольору слонової кістки — ексклюзивне мереживо виготовлене на коклюшках з контурними рядами, нанесеними на шовковий тюль — тонку тканину з сітчастою структурою.

Талія сукні була складчаста, а широка спідниця розширювалася вузькими вертикальними складками та закінчувалася чотириметровим шлейфом. Верхня частина сукні з короткими рукавами також покрита мереживом, яке оголювало плечі та мало глибокий виріз на спині.

Принцеса Мадлен / © Getty Images

Принцеса Марі-Шанталь

Наречена хотіла традиційне, але елегантне вбрання і в результаті її сукня стала одним з найдорожчих весільних вбрань в історії королівських весіль і нібито коштувала нареченій у 225 тисяч доларів.

Сукня була виготовлена зі щільного шовку кольору слонової кістки. Тканина чудово тримала форму, а спідниця була у фасоні тюльпана. Прикрашала сукню вишивка перлами, білими нитками та бісером. У верхній частині вона була мереживною і теж мала аплікацію у вигляді квітів. Головною прикрасою вбрання став чотириметровий шлейф із вишивкою. Працювало над сукнею 25 швачок, а на її створення пішло чотири місяці та 12 різних видів мережива.

Принцеса Марі-Шанталь / © Getty Images

Королева Максима

2 лютого 2002 року Максима Соррег’єта Черрут вийшла заміж в Амстердамі за принца Нідерландів. Для вінчання наречена обрала шовкову весільну сукню кольору слонової кістки від Valentino лаконічного дизайну. У вбрання були рукави три чверті, комір-стійка та спідниця з мереживними вставками та довгим шлейфом. Як і будь-яка королівська наречена Максима доповнила образ довгою фатою та тіарою.

Королева Максима / © Associated Press

Жаклін Кеннеді-Онассіс

Для свого друго весілля наречена вирішила обрати досить просте мінівбрання кольору шампанського, яке складалося з плісованої спідниці до колін і вільної блузи з широкими рукавами та завуженими манжетами. Також сукня мала високу горловину, як у водолазки, і мереживні вставки на блузці. Автором цього ансамблю був бренд Valentino і вона повністю була пошита за модою 60-х років.

Жаклін Кеннеді-Онассіс / © Associated Press

Беатріче Борромео

Вона вийшла заміж за П’єра Казірагі, онука Грейс Келлі, княгині Монако, на цивільній церемонії в Палаці Монако 25 липня 2015 року. Однак весілля пара святкувала кілька днів і за цей час Беатріче змінила і кілька суконь. Одним із вбрань, яке нова представниця княжої родини одягла була сукня розроблена Марією Грацією К’юрі та П’єрпаоло Піччолі для боенду Valentino — блідо-рожева та золота мереживна шовкова шифонова сукня з повітряними рукавами.

Нікола Пельтц

Навколо весільного образу доньки американського мільярдера від Valentino було багато спекуляцій, зокрема через те, що сукню їй розробила не свекруха Вікторія Бекхем та її ательє, а італійський Модний дім. Однак образ Ніколи вийшов знаковим та ніжним — це було лакіночне біле вбрання створене П’єрпаоло Піччолі. Сукня була з квадратним вирізом, широкими бретельками, спідницею-футляром зі шлейфом та без вишивки. Вона доповнила свій ансамбль мереживними рукавичками до ліктя і розкішною вуаллю з мереживними акцентами.

Гвінет Пелтроу

Акторка Гвінет Пелтроу є давно є подругою Модного дому Valentino, тому не дивно, що для весілля вона обрала саме дизайн від цього бренду. Це була ніжна і практично невагома сукня А-силуету, з прозорим декольте, квітковим мереживом та вирізом на спині. Тканина для вбрання була вибрана не біла, а ніжно-рожевого кольору, що робило образ надзвичайно елегантним та романтичним.

Клаудія Шиффер

Сукню німецької супермоделі теж створив Valentino, причому дизайн розробив модельєр особисто. Але це і не дивно, адже Шиффер протягом багатьох років співпрацювала з брендом — виходила на подіум і приймала участь і їхніх кампейнах. Тому саме дружба з дизайнером привела її знову в його ательє.

«Власне, я якраз хотіла запитати, чи не міг би ти створити мою весільну сукню». А він відповів: «Смішно, що ти питаєш — я вже її зробив», — розповідала модель про те, як з’явилося її вбрання.

«Тож у нього були варіанти A, B, C, D — те, що мені могло б сподобатися: сукня з відкритими плечима, із заокругленим вирізом і багато інших опцій. Усе це було створено в Римі, в його ательє Valentino. На роботу пішло шість місяців. А потім я приїхала до Рима з мамою та двома дружками нареченої й уперше приміряла сукню саме там, дивлячись у вікно й думаючи: „Боже мій, це ж la dolce vita“».