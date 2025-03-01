Від велосипедок до каскаду на спідниці: згадуємо образи акторки Демі Мур із червоної доріжки "Оскара"

Цього року її номіновано за гру у фільмі "Субстанція".

Незабаром в Лос-Анджелесі церемонія "Оскар" відбудеться в 97-ме і однією з номінанток у категорії "Найкраща жіноча роль" стала акторка Демі Мур. За свою багаторічну кар'єру, яку вона розпочала ще наприкінці 70-х років, Мур номінована на цю престижну премію вперше.

Проте червону доріжку "Оскара" жінка відвідувала неодноразово, хоч і як гостя заходу. Напередодні появи зірки на заході знову, пропонуємо згадати, що вона одягала на червону доріжку церемонії раніше.

1989 – 61-ша церемонія нагородження

Вона обрала поєднання велосипедних шортів і корсета зі шлейфом. Мур створила цей образ своїми руками. Вбрання протягом усіх цих років потрапляє до переліку найдивніших образів "Оскара".

Демі Мур / Фото: Getty Images

1992 — 64-та церемонія нагородження

Для другої появи на церемонії вона вирішила не експериментувати і обрала бузкову сукню від Versace з ліфом, прикрашеним квітковими аплікаціями. Образ доповнювали рукавички.

Демі Мур / Фото: Getty Images

2010 – 82-га церемонія нагородження

Це дивовижне і романтичне вбрання Мур знову було від Versace. Сукня персикового кольору зі спідницею з каскадних оборок дуже личила зірці, а доповнила вона її тоді клатчем, золотими босоніжками та діамантами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Тепер з нетерпінням чекаємо на вечірню сукню, яку Демі Мур обире для "Оскара" цього разу.

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