68
2 хв

Від замшевих чобіт до черевиків на шнурівці: улюблене осіння взуття принцеси Уельської

З приходом осінніх холодів принцеса Уельська Кейт змінить комфортні балетки та туфлі-човники на підборах на тепліше взуття. Розглянемо, які осінні улюбленці є в гардеробі у дружини принца Вільяма, які вона взуває найчастіше.

Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Як і багато хто з нас принцеса Уельська Кейт носить чоботи в холодну пору року. І однією з її найулюбленіших моделей, які підходять для виходів у світ і добре поєднуються із сукнями та спідницями довжини міді, є замшеві чоботи від Gianvito Rossi.

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Замшеві чоботи з гострим носком

Одна з улюблених моделей принцеси Кетрін — коричневі замшеві чоботи Gianvito Rossi. Їх Кейт носить досить часто. Ми бачили на ній їх у поєднанні з червоним пальтом Alexander McQueen та коричневою водолазкою.

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Також принцеса носила їх під час відвідування громадського саду та лісового масиву Медоу-стріт у Понтіпрідді, у Південному Уельсі. До речі, поєднувала тоді Кейт чоботи з коротким твідовим жакетом від Ralph Lauren, який вперше одягла 18 років тому і картатою спідницею міді від Gucci.

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Замшеві чоботи із стійким підбором

Ще одна улюблена модель Кейт — чорні високі замшеві чоботи Gianvito Rossi на високих, але стійких підборах. Вони чудово поєднуються з теплими спідницями в холодну погоду.

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Принцеса Кейт у чоботях Gianvito Rossi / © Getty Images

Кетрін носила їх під час візиту до спортивно-оздоровчого центру Aberavon, поєднуючи з молочно-білим пальтом від Alexander McQueen, білою трикотажною водолазкою та спідницею міді з принтом «гусяча лапка» від Zara вартістю лише 24 долари, а також мініатюрною шкіряною сумкою від Mulberry.

Високі чоботи зі шкіри

Цю модель взуття Кейт любить носити на події на природі. Високі шкіряні чоботи Penelope Chilvers, які в гардеробі принцеси вже понад десять років, чудово підходять для мокрої погоди і навіть у бруді у них буде сухо та комфортно.

Принцеса Кейт у чоботях Penelope Chilvers / © Getty Images

Принцеса Кейт у чоботях Penelope Chilvers / © Getty Images

Кетрін взула їх відвідуючи пляж Ньюборо, щоб приєднатися до загону скаутів «Міст Менай», які досліджують місце існування диких тварин у Північному Уельсі. Поєднувала принцеса взуття з подовженою синьою курткою та вузькими штанями-скіні чорного кольору.

Замшеві черевики Chloe на шнурівці

І, звичайно, замшеві черевики від Chloe, які вже дуже давно знаходяться в гардеробі Кейт. Вони відмінно поєднуються з джинсами скіні, сорочками та подовженими жакетами.

Принцеса Кейт у черевиках Chloe / © Getty Images

Принцеса Кейт у черевиках Chloe / © Getty Images

Принцеса взувала їх під час візиту до Шотландії, на острови Малл та Айона. Тоді на ній були обтислі джинси Massimo Dutti, сорочка з деніму Boden, двобортний жакет у принт «ялинка» від Holland Cooper, а також улюблені черевики на шнурівці від Chloe.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які балетки в улюбленцях у принцеси Уельської Кейт.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
