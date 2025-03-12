Від зігрівання рук до висміювання: коли з'явилися муфти і чому зникли з моди

Цей аксесуар має досить цікаве минуле.
Муфти зараз застаріли, але вони традиційно були циліндричними, їх робили з хутра або теплого матеріалу, і вони були призначені для зігрівання рук. Вважається, що вони з'явилися в 16 столітті і спочатку служили і гаманцем, і грілкою для рук. Їх часто багато прикрашали, використовувавши в декорі також шовк, оксамит і навіть позолоту.
Муфти швидко стали модним аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок, особливо у 17 та 18 століттях. У цей період вони переважно виготовлялися з розкішного хутра, і чим вони були більшими і пухнастішими, тим людина вважалася моднішою. Але, звичайно, у міру того, як муфти ставали все більш складнішими та більшими, карикатури та сатиричні гравюри почали висміювати їх.
Чоловіків також почали висміювати за носіння муфт у 18 столітті, бо це сприймалося як еффемінізація. На початку 19 століття муфти носили переважно лише жінки, і вони розглядалися як центральна частина жіночого верхнього одягу. Так тривало протягом усього 19 століття, після чого у 20 столітті вони вийшли з моди.
Протягом багатьох років цей аксесуар періодично з'являється на прилавках магазинів, то зникає, проте особливої популярності більше не набув. Мухти замінили рукавички.
Однак, попри свою непрактичність, муфти продовжують інколи з'являтися. Вони неодноразово доповнювали образи королівських осіб та відомих дам.
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