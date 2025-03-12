Від зігрівання рук до висміювання: коли з'явилися муфти і чому зникли з моди

Муфти зараз застаріли, але вони традиційно були циліндричними, їх робили з хутра або теплого матеріалу, і вони були призначені для зігрівання рук. Вважається, що вони з'явилися в 16 столітті і спочатку служили і гаманцем, і грілкою для рук. Їх часто багато прикрашали, використовувавши в декорі також шовк, оксамит і навіть позолоту.

Муфти швидко стали модним аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок, особливо у 17 та 18 століттях. У цей період вони переважно виготовлялися з розкішного хутра, і чим вони були більшими і пухнастішими, тим людина вважалася моднішою. Але, звичайно, у міру того, як муфти ставали все більш складнішими та більшими, карикатури та сатиричні гравюри почали висміювати їх.

Муфта, карикатура / Фото: Getty Images

Чоловіків також почали висміювати за носіння муфт у 18 столітті, бо це сприймалося як еффемінізація. На початку 19 століття муфти носили переважно лише жінки, і вони розглядалися як центральна частина жіночого верхнього одягу. Так тривало протягом усього 19 століття, після чого у 20 столітті вони вийшли з моди.

Протягом багатьох років цей аксесуар періодично з'являється на прилавках магазинів, то зникає, проте особливої популярності більше не набув. Мухти замінили рукавички.

Модель демонструє сукню з муфтою, 1964 рік / Фото: Associated Press

Модель демонструє сукню з муфтою, 1961 рік / Фото: Associated Press

Однак, попри свою непрактичність, муфти продовжують інколи з'являтися. Вони неодноразово доповнювали образи королівських осіб та відомих дам.

Принцеса Діана зігріває руки муфтою / Фото: Associated Press

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