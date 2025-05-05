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- Зірки і мода
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Від зухвалих прозорих суконь до міні та стразів: що носила акторка Енн Гетевей на Met Gala
Це повна історія образів оскароносної зірки.
Енн Гетевей — одна із зірок, яка з’являється на червоній доріжці Met Gala вже протягом багатьох років. Образи акторки були стриманими, елегантними та зухвалими. Втім, починаючи від 2009 року Енн пробувала різні образи і співпрацювала з різними дизайнерами, які створювали для неї вбрання.
Напередодні старту цього гламурного світського заходу пропонуємо згадати всі вбрання Гетевей.
2009 рік
Енн дебютувала на Met Gala у мінісукні від Marc Jacobs з блискавкою, яку носила з босоніжками на платформі та дуже високою зачіскою.
2010 рік
Акторка продемонструвала образ у вбранні від Valentino та прикрасах Bulgari.
2013 рік
Гетевей одягла прозору чорну сукню від Valentino з пір’ям і зробила стрижку піксі.
2014 рік
Акторка носила вбрання від Calvin Klein червоного кольору.
2015 рік
Вона носила золоту сукню з каптуром від Ralph Lauren.
2018 рік
Енн носила сукню від Valentino та аксесуар у вигляді німба на голові. Спина у сукні була відкрита.
2023 рік
На цьому Met Gala Гетевей сяяла у сукні від Versace.