Від зухвалих прозорих суконь до міні та стразів: що носила акторка Енн Гетевей на Met Gala

Енн Гетевей / © Associated Press

Реклама

Енн Гетевей — одна із зірок, яка з’являється на червоній доріжці Met Gala вже протягом багатьох років. Образи акторки були стриманими, елегантними та зухвалими. Втім, починаючи від 2009 року Енн пробувала різні образи і співпрацювала з різними дизайнерами, які створювали для неї вбрання.

Напередодні старту цього гламурного світського заходу пропонуємо згадати всі вбрання Гетевей.

2009 рік

Енн дебютувала на Met Gala у мінісукні від Marc Jacobs з блискавкою, яку носила з босоніжками на платформі та дуже високою зачіскою.

Реклама

© Associated Press

2010 рік

Акторка продемонструвала образ у вбранні від Valentino та прикрасах Bulgari.

© Associated Press

2013 рік

Гетевей одягла прозору чорну сукню від Valentino з пір’ям і зробила стрижку піксі.

© Associated Press

2014 рік

Акторка носила вбрання від Calvin Klein червоного кольору.

© Associated Press

2015 рік

Вона носила золоту сукню з каптуром від Ralph Lauren.

© Associated Press

2018 рік

Енн носила сукню від Valentino та аксесуар у вигляді німба на голові. Спина у сукні була відкрита.

© Associated Press

© Associated Press

2023 рік

На цьому Met Gala Гетевей сяяла у сукні від Versace.

© Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images