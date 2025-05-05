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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Від зухвалих прозорих суконь до міні та стразів: що носила акторка Енн Гетевей на Met Gala

Це повна історія образів оскароносної зірки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей — одна із зірок, яка з’являється на червоній доріжці Met Gala вже протягом багатьох років. Образи акторки були стриманими, елегантними та зухвалими. Втім, починаючи від 2009 року Енн пробувала різні образи і співпрацювала з різними дизайнерами, які створювали для неї вбрання.

Напередодні старту цього гламурного світського заходу пропонуємо згадати всі вбрання Гетевей.

2009 рік

Енн дебютувала на Met Gala у мінісукні від Marc Jacobs з блискавкою, яку носила з босоніжками на платформі та дуже високою зачіскою.

/ © Associated Press

© Associated Press

2010 рік

Акторка продемонструвала образ у вбранні від Valentino та прикрасах Bulgari.

/ © Associated Press

© Associated Press

2013 рік

Гетевей одягла прозору чорну сукню від Valentino з пір’ям і зробила стрижку піксі.

/ © Associated Press

© Associated Press

2014 рік

Акторка носила вбрання від Calvin Klein червоного кольору.

/ © Associated Press

© Associated Press

2015 рік

Вона носила золоту сукню з каптуром від Ralph Lauren.

/ © Associated Press

© Associated Press

2018 рік

Енн носила сукню від Valentino та аксесуар у вигляді німба на голові. Спина у сукні була відкрита.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

2023 рік

На цьому Met Gala Гетевей сяяла у сукні від Versace.

/ © Associated Press

© Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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