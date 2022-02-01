Віддали шану: Schiaparelli відтворили культову вишивку, придуману ще Ельзою Скіапареллі

Наприкінці січня в Парижі відбувався Тиждень високої моди, і одними з перших свою нову кутюрну колекцію весна-літо 2022 року представив Модний дім Schiaparelli. Шоу відбулося у стінах паризького Petit Palais.

Креативний дизайнер бренду Деніел Розберрі відмовився від об'єму та кольору, тому у вбраннях було лише чотири відтінки: чорний, золотий, білий та ніжно-бежевий. Також Розберрі вирішив віддати шану засновниці Модного дому Ельзі Скіапареллі, адже мало того, що в колекції було багато сюрреалістичної та авангардної стилістики у вигляді металевих деталей, взуття з імітацією пальців, сумки у вигляді голів та планет, але також не можна не відмітити розкішну сукню із золотою вишивкою.

Schiaparelli, весна-літо 2022 / Getty Images

Вишивка на вбранні зображує грецького бога Аполлона, який піднімається з моря на колісниці з чотирма кіньми і є відтворенням фонтану Шарля Ле Бруна, який прикрашає територію Версаля.

Apollo Fountain / Getty Images

Вперше ця вишивка була створена Ельзою Скіапареллі для колекції осінь-зима 1938, яка називалася Zodiac ("Зодіак"). Речі з колекції були багато прикрашені різною вишивкою, натхненням для якої стали астрологічні знаки, Версальський палац часів правління Людовіка XIV (короля-сонця) та Аполлона.

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