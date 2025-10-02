Відмови та тріумф на Victoria’s Secret: моделі, які потрапили в шоу не з першої спроби

Victoria's Secret / © Associated Press

Victoria’s Secret — один з найвідоміших білизняних брендів, і насамперед не через свою продукцію, а через те, як вони її рекламують. Найуспішнішим способом просування марки було створення ними модного показу, під час якого гарні моделі дефілювали на подіумі в білизні бренду. Попри те, що шоу критикували, саме завдяки ньому бренд став настільки впізнаваним.

Дівчата виходили на подіум не лише в красивій спідній білизні, а й з розкішними величезними крилами, зробленими з пір’я, стразів та інших матеріалів. Багато моделей мріяли потрапити на шоу бренду і стати «янголом», заради чого проходили спеціальні кастинги. Бути «янголом», як Кендіс Свейнпол або Алессандра Амброзіо, — це не тільки виходити на подіум раз на рік, а й відкриває багато можливостей: впізнаваність, шанс представляти бренд на заходах, зніматися для видань і бути обличчям рекламних кампаній.

Моделі Victorias Secret / © Associated Press

«Ви не отримуєте безкоштовну перепустку на це шоу, ви не потрапляєте туди тому, що ви хтось, ви потрапляєте туди тому, що ви на це заслужили», — говорив про учасниць Ед Разек, директор з маркетингу Victoria’s Secret.

Оскільки Victoria’s Secret повертається з модним показом, під час якого в шоу візьмуть участь одні з найкрасивіших і найзнаменитіших дівчат індустрії моди, пропонуємо подивитися, кого на цю роботу взяли не з першої спроби.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід / © Associated Press

Попри те, що Джіджі зараз одна з найвідоміших моделей світу, яка не тільки активно виходить на подіум, а й знімається в різних рекламних кампаніях і дружить із зірками, її на роботу до Victoria’s Secret взяли також не одразу. 2014 року модель не взяли до команди, про що вона розповіла в інтерв’ю Live With Kelly and Michael: «Я тренувалася щодня й відчувала, що моє тіло повністю готове. Я була здоровою, спортивною і готовою до шоу, але, гадаю, єдине, що мені заважало, — це моє щире хвилювання. Не можу передати, як страшно заходити в цю кімнату, це просто жахливо».

Але все ж після ще однієї спроби Джіджі все ж вийшла на подіум цього шоу.

«Я використовувала цей рік [2014] як розминку і шлях до наступного року [2015] з більшою впевненістю і розумінням того, як все буде. Знаєте, я дуже нервувала, і, гадаю, це було як сором’язливість. Я б не сказала, що я найсором’язливіша, але на шоу Victoria’s Secret соромитися точно не можна. Гадаю, це додало мені впевненості в собі на наступний рік, і я можу використовувати це як перевагу».

Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

Молодша сестра Джіджі теж зазнала невдачі, але 2015 року. Попри те, що дівчата з дуже заможної сім’ї, а їхня мати сама модель у минулому, вони, як і багато інших учасниць, проходили кастинг.

За словами дівчини її не взяли, бо вона була ще недосвідченою і їй не вистачало впевненості та харизми, які дуже цінували кастинг-директори.

Але вже 2016-го вона вийшла на подіум Victoria’s Secret, причому разом зі своєю сестрою Джіджі. Дівчата стали першою парою сестер, які брали участь у цьому показі.

Еліз Тейлор

Еліз Тейлор / © Getty Images

2009 року вона стала п’ятою моделлю Victoria Secret з Австралії, але до того, як завоювати цей статус, отримала відмову. Еліз змушена була проходити кастинг кілька разів, адже модель, якщо в неї немає контракту «ангела», має пройти прослуховування, незалежно від того, скільки разів вона вже брала участь у шоу.

«Я ходила на кастинг роком раніше і не пройшла, потім іншим разом — пройшла, а наступного року знову не взяли, — розповіла Еліз Тейлор про свій досвід. «Гадаю, це цінніше, коли тебе спершу відкидають, а потім усе ж таки беруть. Так багато дівчат рік за роком пробують і не проходять, і всі їхні старання виявляються даремнимпи. Це дуже руйнує, я розмовляла з дівчатами, які були геть вбиті, просто плакали. Адже треба стільки сил вкласти, аби підготувати тіло, зібратися морально, набути впевненості бодай на ті 30 секунд, поки ти на кастингу, — це дуже стресово».

Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Associated Press

Якось модель пояснила: «Коли я вперше прийшла на прослуховування, мене зрештою не взяли в шоу. Я не сприйняла це як особисту образу, бо знала, що мені просто потрібно трохи подорослішати. Мені було 18».

Від квітня 2015 Жасмін є «ангелом» Victoria’s Secret, а 2016 року виходила на подіум в ексклюзивному Fantasy Bra — бюстгальтері, оздобленому коштовним камінням.

Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Associated Press

Португальська модель дебютувала в шоу 2013 року, але не з першого разу також.

«У перший рік мене не вибрали, все було гаразд. Коли я не пройшла, це було наче удар ножем. Це те, заради чого ти працюєш увесь рік, і коли не отримуєш бажаного, починаєш по-справжньому сумніватися в собі. Утретє я подумала: „Я не дам їм приводу не вибрати мене“. Це справді особливий контракт, на нього потрібно заслужити».

Але тепер Сара не просто бере участь у показах — від квітня 2015 року вона одна з «ангелів» компанії Victoria’s Secret.

Бріджит Малкольм

Бріджит Малкольм / © Associated Press

Австралійська модель двічі проходила прослуховування, перш ніж її затвердили. Вона розповіла якось: «Це був мій третій рік участі в шоу… Перші два роки мені відмовляли. Першого року — тому що я була не у формі, а другого — бо не була достатньо впевненою в собі, щоб впоратися».