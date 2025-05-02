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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Відрізали не шкодуючи: випадки, коли зірки вирішили вкоротити розкішну сукню просто на Met Gala

Вони вирішили не морочитися з двома сукнями і просто відрізали поділ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Associated Press

На Met Gala, який протягом багатьох років проходить у нью-йоркському Метрополітен Музеї, зірки та дизайнери всіляко намагаються привернути увагу своїми вбраннями, тому вигадують розкішні образи, які обговорюються ще не один рік. Проте траплялися випадки, коли зірковим гостям доводилося трохи модифікувати свої сукні.

Пропонуємо згадати два випадки, коли дизайнерські сукні були безжально відрізані.

У 2026 року модель Карлі Клос з’явилася на Met Gala в білій сукні від бренду Brandon Maxwell, яка складалася з двох частин.

/ © Associated Press

© Associated Press

Коли модель вийшла на червону доріжку — зняла верхню накидку і продемонструвала сукню з вирізами.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Однак того вечора дизайнер особисто відрізав вбрання моделі, зробивши з нього міні.

/ © Getty Images

© Getty Images

Як це було модель показувала у Instagram.

Історія повторилася 2024 року. Співачка Тайла з’явилася у вбранні від Balmain із справжнього піску, яке було створено модельєром Олів’є Рустеном.

/ © Associated Press

© Associated Press

Проте вбрання було хоч і приголомшливе, але дуже незручне — Тайла могла в ньому лише стояти. Щоб піднятися сходами або пройти килимовою доріжкою заходу, їй потрібна була допомога.

/ © Getty Images

© Getty Images

Олів’є Рустен особисто обрізав спідницю вбрання із піску співачки просто на Met Gala.

/ © Getty Images

© Getty Images

Як це було модельєр показував у Instagram.

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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