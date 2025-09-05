- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 317
- Час на прочитання
- 1 хв
Він створив останнє вбрання Діани: розкрито тісний зв'язок покійної принцеси та Армані
Дизайнер створив блейзер, у якому вона померла і сукню, яку так і не одягла.
4 вересня пішов з життя італійський модельєр Джорджіо Армані — геній моди, який переосмислив сучасну елегантність, одягав незліченну кількість голлівудських зірок і членів королівської сім’ї для червоних доріжок і світських прийомів. Однією з клієнток Армані була і принцеса Діана.
Саме його вбрання принцеса Уельська носила в останній день життя — 31 серпня 1997 року Діану сфотографували в Парижі в блейзері від Armani, і саме в ньому вона і померла в страшній автотрощі.
Після смерті Діани модельєр зізнався, що він працював також над сукнею для неї для заходу, який вона планувала відвідати восени того ж року, — але одягнути її їй так і не довелося.
«Здавалося, вона знайшла свій власний стиль, суворо контролюючи будь-які спокуси переборщити і надаючи перевагу чистим, сучасним лініям, які дуже актуально підкреслювали її прекрасне обличчя і фігуру». «Саме це я і намагався підкреслити, пошивши для неї сукню», — додав він. «Варто зазначити, що вона сама обрала фасон — найпростіший з усіх ескізів, які я їй відправив».
Нагадаємо, принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автотрощі в тунелі біля мосту Альма, коли водій її автомобіля тікав від переслідування папараці.