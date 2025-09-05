ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
1 хв

Він створив останнє вбрання Діани: розкрито тісний зв'язок покійної принцеси та Армані

Дизайнер створив блейзер, у якому вона померла і сукню, яку так і не одягла.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджіо Армані

Джорджіо Армані / © Associated Press

4 вересня пішов з життя італійський модельєр Джорджіо Армані — геній моди, який переосмислив сучасну елегантність, одягав незліченну кількість голлівудських зірок і членів королівської сім’ї для червоних доріжок і світських прийомів. Однією з клієнток Армані була і принцеса Діана.

Саме його вбрання принцеса Уельська носила в останній день життя — 31 серпня 1997 року Діану сфотографували в Парижі в блейзері від Armani, і саме в ньому вона і померла в страшній автотрощі.

Джорджіо Армані / © Associated Press

Джорджіо Армані / © Associated Press

Після смерті Діани модельєр зізнався, що він працював також над сукнею для неї для заходу, який вона планувала відвідати восени того ж року, — але одягнути її їй так і не довелося.

«Здавалося, вона знайшла свій власний стиль, суворо контролюючи будь-які спокуси переборщити і надаючи перевагу чистим, сучасним лініям, які дуже актуально підкреслювали її прекрасне обличчя і фігуру». «Саме це я і намагався підкреслити, пошивши для неї сукню», — додав він. «Варто зазначити, що вона сама обрала фасон — найпростіший з усіх ескізів, які я їй відправив».

Джорджіо Армані / © Associated Press

Джорджіо Армані / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автотрощі в тунелі біля мосту Альма, коли водій її автомобіля тікав від переслідування папараці.

Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie