Він створив останнє вбрання Діани: розкрито тісний зв'язок покійної принцеси та Армані

Джорджіо Армані / © Associated Press

Реклама

4 вересня пішов з життя італійський модельєр Джорджіо Армані — геній моди, який переосмислив сучасну елегантність, одягав незліченну кількість голлівудських зірок і членів королівської сім’ї для червоних доріжок і світських прийомів. Однією з клієнток Армані була і принцеса Діана.

Саме його вбрання принцеса Уельська носила в останній день життя — 31 серпня 1997 року Діану сфотографували в Парижі в блейзері від Armani, і саме в ньому вона і померла в страшній автотрощі.

Джорджіо Армані / © Associated Press

Після смерті Діани модельєр зізнався, що він працював також над сукнею для неї для заходу, який вона планувала відвідати восени того ж року, — але одягнути її їй так і не довелося.

Реклама

«Здавалося, вона знайшла свій власний стиль, суворо контролюючи будь-які спокуси переборщити і надаючи перевагу чистим, сучасним лініям, які дуже актуально підкреслювали її прекрасне обличчя і фігуру». «Саме це я і намагався підкреслити, пошивши для неї сукню», — додав він. «Варто зазначити, що вона сама обрала фасон — найпростіший з усіх ескізів, які я їй відправив».

Джорджіо Армані / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Діана трагічно загинула 31 серпня 1997 року внаслідок автотрощі в тунелі біля мосту Альма, коли водій її автомобіля тікав від переслідування папараці.