Вона шукала його 17 років: історія весільного пальта акторки Кейт Гадсон, яке було безслідно загублене

Акторка Кейт Гадсон вперше вийшла заміж 2000 року за Кріса Робінсона, вокаліста гурту Black Crowes. Їхнє весілля відбулося 31 грудня на гірськолижному курорті Аспені, що в американському штаті Колорадо. Оскільки весілля пари було зимовим, Кейт поверх весільної сукні одягла довге біле пальто з хутра з довгими рукавами та коміром.

Втрачене весільне пальто Кейт Гадсон / фото: Galipette Vintage

Вбрання для акторки ексклюзивно створила весільна модельєрка Вера Вонг, проте протягом останніх 17 років Кейт не бачила свого весільного пальта. У 2006 році вона розлучилася з чоловіком і, ймовірно, у той момент життя вирішила віддати пальто в хімчистку, але після цього воно безслідно зникло. Багато років Кейт намагалася знайти виріб, але в неї нічого не вийшло.

Але як виявилося, це ексклюзивне вбрання не було втрачене назавжди і повернулося до своєї законної господині, хоч і з запізненням. Знайшов одяг чоловік на ім'я Кріс Деймон зовсім випадково — він купив складське приміщення за 2000 доларів на аукціоні в Нью-Йорку з усім, що в ньому зберігалося. Серед речей він виявив коробку, де зберігалося довге біле пальто. Звичайно ж, він оглянув вбрання і на ньому була бирка "Зроблено на замовлення Верою Вонг для Кейт Гадсон", проте він не повірив, що знайшов сукню відомої голлівудської зірки і подумав, що це просто її однофамілець. Тим не менш, Кріс все ж таки перевірив адресу на бирці і виявив, що власницею нерухомості, розташованої на Манхеттені звідки було відправлена сукня, раніше дійсно була актриса Кейт Гадсон, тому він показав пальто своїй кузині Люсіль Деймон, яка керує магазином вінтажного одягу Galipette Vintage в Нью-Йорку і та після пошуку весільних фотографій акторки в Інтернеті справді підтвердила, що сукня належала Гадсон.

Втрачене весільне пальто Кейт Гадсон / фото: Galipette Vintage

"Пальто зроблене з найм'якшого хутра, якого я коли-небудь торкалась. У нього шалевий комір і ефектний шлейф", — розповіла експертка з вінтажу виданню Insider.

Втрачене весільне пальто Кейт Гадсон / фото: Galipette Vintage

Кріс і Люсіль знайшли пальто рік тому, але зв'язатися з Гадсон їм вдалося лише на початку цього місяця, і вони вирішили віддати їй її річ.

"Нам пощастило зв'язатися з командою Кейт, і пальто повертається законній власниці Кейт", — написала Люсіль у Instagram і поділилася знімками цього унікального та єдиного у своєму роді вбрання.

Втрачене весільне пальто Кейт Гадсон / фото: Galipette Vintage

Чи отримала Кейт вже своє пальто поки що невідомо, але, за повідомленнями Daily Mail, його було відправлено акторці минулого тижня.

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