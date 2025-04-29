Вона сяяла цього дня: деталі весільного образу принцеси Уельської Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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У день чотирнадцятої річниці ми хочемо згадати, яким був образ нареченої Кейт Міддлтон, якій на момент її весілля зі спадкоємцем британського престолу принцом Вільямом було 29 років.

Весільна сукня

Звичайно, всі погляди публіки були прикуті до весільної сукні, в якій Кейт з’явилася на шляху до вівтаря, йдучи під руку зі своїм батьком Майклом Міддлтоном. Вбрання створила на той момент креативна директорка Дому Alexander McQueen — Сара Бертон.

Кейт Міддлтон у день весілля, 2011 рік / © Associated Press

«Для мене було незабутнім досвідом працювати з Кетрін Міддлтон над створенням її весільної сукні, і я насолоджувалася кожним моментом. Для мене було неймовірною честю отримати запрошення, і я дуже пишаюся тим, що ми та команда Alexander McQueen створили. Я рада, що ця сукня є найкращою з британської майстерності», — сказала дизайнерка.

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Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press

Щось старе, щось нове і щось блакитне

Майбутня принцеса зберегла цю стару традицію, згідно з якою наречена одягає на знаменне весілля щось старе, щось нове, щось взяте в борг і щось блакитне.

© Associated Press

Щось старе було представлене в її сукні, де Сара Бертон використовувала складну техніку мережива під назвою Carrickmacross, яка сягає 1800 років. Новою була пара зроблених на замовлення сережок, замовлених її батьками, Керол та Майклом Міддлтонами. Запозичила Кейт тіару Cartier Halo, яку позичила нареченій королева Єлизавета II, а чимось синім був особливий шматочок мережива, вшитий у її сукні.

Прикраси нареченої

Сережки у подарунок для дочки її батьки замовили у ювелірного майстра Робінсона Пелгема. Керол доручила дизайнеру виготовити індивідуальну пару для своєї дочки. Дизайн сережок був натхненний гербом родини Міддлтонів, на якому зображено жолуді та дубове листя, що символізують дерева в Беркширі, де живуть батьки Кейт.

Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press

Макіяж нареченої

Кетрін вирішила не користуватися цього дня послугами професійного візажиста та зробила сама собі весільний макіяж. Це був непомітний smoky eyes, трохи рум’ян на щоках та помада. Проста класика, яка лише підкреслювала риси нареченої. Але Кейт готувалася і перед весіллям брала уроки макіяжу у візажистки студії Bobbi Brown Ганни Мартін.

Весілля Кейт та Вільяма, 2011 рік / © Associated Press

Тіара, позичена королевою

Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press

Діадема Cartier Halo не була першим вибором Кейт Міддлтон. Сільська дівчина з Беркшира хотіла одягнути свого роду вінок з квітів, але в результаті вона підкорилася королівській традиції і одягла тіару. Саме ця тіара прикрашена 739 діамантами круглого ограновування і 139 діамантами багетного ограновування і була замовлена королем Георгом VI для його дружини Єлизавети Боуз-Лайон (їхнє весілля, до речі, теж відбулося у квітні — 26 квітня 1923). А пізніше тіару подарували їхній дочці принцесі Єлизаветі на її 18-річчя.

Букет з особливою квіткою

Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press

Принцеса Кетрін у день весілля віддала шану своєму чоловікові Вільяму, додавши до свого весільного букету квітку під назвою Sweet William. Також букет нареченої включав конвалію, гіацинт, плющ і гілочку мирту.

Обручка з валлійського золота

Обручка Кейт Міддлтон багато в чому пов’язує її з кожною королівською нареченою, оскільки Вільям одягнув на палець своєї майбутньої дружини обручку з валлійського золота. Воно використовувалося для виготовлення кожного королівського обручки, починаючи від 1923 року і весілля короля Георга VI та Єлизавети Боуз-Лайон. Рідкісне золото було доставлено з копальні Клогау, який у цей час закритий. А 1981 року покійній королеві Єлизаветі II був подарований зливок валлійського золота вагою 36 г із 21 карата, щоб продовжити традицію.

Весілля Кейт та Уїльяма, 2011 рік / © Associated Press

Весілля майбутніх короля і королеви стало знаменним днем ​​для британців та майбутнього британської монархії.

Раніше, нагадаємо, ми згадували, з ким зустрічалася Кейт Міддлтон до весілля із принцом Вільямом.