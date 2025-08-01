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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
2 хв

Вона віддає перевагу комфорту: улюблене літнє взуття королеви Летиції

У королеви Іспанії Летиції є кілька улюблених пар взуття, в яких вона з’являється на публічних заходах найчастіше. Розглянемо її найзручніші моделі, які її Величність обирає як для публічних виходів, так і для повсякденного життя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Туфлі в стилі «Мері Джейн»

Цю пару лакованого взуття на зручних невисоких квадратних підборах королева Летиція носить на публічні та робочі заходи. Це улюблена пара взуття королеви від бренду Sezane у стилі «Мері Джейн» із лакованої шкіри на кількох застібках спереду та круглими носами. Летиція має проблему з ногами, вона страждає невромою Мортона на правій нозі, тому її гардероб у частині взуття зазнав значних змін.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Улюблені еспадрильї

Таке взуття Летиція зазвичай носить у відпустці. Ми бачили її під час одного з виходів у сукні із суміші льону та бавовни на одне плече від Mango, в якій вона дебютувала 2024 року під час свого візиту до Жирони та еспадрильях на танкетці із застібкою та закритим носком.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Подібні еспадрильї королева носила також під час літньої відпустки в Пальма-де-Майорці. Світле взуття на танкетці вона поєднувала з біло-блакитною максісукнею з відкритими плечима від Desigual.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Улюблені еспадрильї від Hugo Boss Летиція носила у поєднанні з короткими шортами та сорочкою теж під час відпустки.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Білі босоніжки на стійких підборах

Ще одна комфортна пара взуття королеви — білі босоніжки на невисоких квадратних підборах із тонкими ремінцями від Hugo Boss.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Вони чудово поєднуються із сукнями міді більш класичного фасону або сукнями-сорочками, які теж любить носити Летиція. Якийсь час Летиція не носила подібне взуття через зламаний палець на нозі, але цього літа знову повернулася до цієї моделі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Класичні слінгбеки-човники

Це улюбленці королеви Летиції від бренду Magrit для ділових виходів. Їх Її Величність одягала вже багато разів на різні заходи. На 105-ту церемонію вручення премії ABC Journalism Awards у виставковому центрі Espacio ABC у Мадриді, де з’явилася в чорній сукні, що обтискає, довжини міді без бретельок від бренду Sybilla.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Таких слінгбеків у королеви Летиції кілька різних кольорів, крім чорних, є ще нюдові та рожеві, ймовірно вони також від Magrit.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені образи королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки.

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