Воно було не білим: у якому вбранні Жаклін Кеннеді вийшла заміж за грецького мільярдера

Їхнє весілля відбулося через п'ять років після загибелі її першого чоловіка, а це просте вбрання з короткою спідницею започаткувало нову весільну моду.

Навколо стосунків Жаклін Кеннеді та грецького судноплавного магната Арістотеля Онассіса було багато чуток і найпопулярніші з них ті, що колишня перша леді США вийшла за нього заміж за розрахунком, оскільки їй потрібні були гроші для утримання себе та дітей, а Онассісу — її ім'я і статус у американському суспільстві. Новий чоловік був давнім другом Кеннеді і старшим за неї на 23 роки: їй на момент весілля було 39 років, а йому — 62 роки.

Весілля Жаклін Кеннеді та Аристотеля Онассіса, 1968 рік / Фото: Associated Press

Своє друге весілля жінка вирішила відгуляти досить просто і явно до нього не дуже готувалася. Захід минув у грецькій православній каплиці на Скорпіосі, приватному та безпечному острові в Іонічному морі, що належить нареченому. Церемонія була невеликою і на неї було запрошено лише 20 гостей, але попри таку камерність. Нібито Жаклін не хотіла преси на святі, але Онассіс її не послухав і дозволив кореспондентам висвітлювати подію. Саме так світ зміг побачити вбрання, яке Жаклін обрала для свята.

На нареченій був досить просте мінівбрання кольору шампанського, яке складалося з плісованої спідниці до колін і вільної блузи з широкими рукавами та завуженими манжетами. Також сукня мала високу горловину, як водолазку, і мереживні вставки на блузці. Автором цієї сукні був бренд Valentino і вона повністю була пошита за модою 60-х років.

Весілля Жаклін Кеннеді та Аристотеля Онассіса, 1968 рік / Фото: Associated Press

Завершувала образ мила біла стрічка, яка доповнювала культова пишну зачіску нареченої. Стрічку їй заплів у волосся перукар, який прилетів з Афін.

Весілля Жаклін Кеннеді та Аристотеля Онассіса, 1968 рік / Фото: Associated Press

Але згідно зі статтею світської журналістки Кітті Келлі, яка описувала весілля, сукня Жаклін не була новою і тим паче купленою для свята. Схоже, що наречена просто дістала з шафи вбрання, яке найбільше підходить для заходу, і одягла його.

Весілля Жаклін Кеннеді та Аристотель Онассіс, 1968 рік / Фото: Associated Press

"Тримавши за руку свою десятирічну дочку, Джекі увійшла до каплиці, одягнена у бежеву сукню з довгими рукавами. У цій сукні вона вперше з'явилася у Вашингтоні кілька місяців тому", — писала Келлі.

Друга весільна патьє Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

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