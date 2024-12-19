Вражали наповал: 12 найефектніших "голих" суконь 2024 року, які демонстрували зірки

Зараз "голою" сукнею вже нікого не здивувати, особливо на світському заході, тим паче, що 2024 року кількість подібних вбрань просто зашкалювала.

Знамениті моделі, акторки та співачки обирали прозорі речі для всіляких виходів або ж віддавали перевагу сукням з бежевою підкладкою, яка створювала той самий ефект голого тіла.

Такий стиль вбрання може подобатися чи ні, але те, що вони стали невід'ємною частиною кожної червоної доріжки – незаперечний факт. Тому пропонуємо згадати найкрасивіші та найефектніші луки зірок.

Флоренс П'ю

Британська акторка прийшла на прем'єру фільму "Час жити", в якому зіграла головну роль, у розкішній і повністю прозорій сукні від Christian Dior. Це було мереживне вбрання, яке вона носила у поєднанні з чорною білизною та поясом на талії.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Зої Салдана

Зірка "Аватару" зазвичай віддає перевагу елегантним сукням яскравих відтінків або з декором бісером чи лелітками, тому її поява в "голій" сукні дійсно здивувала. На Зої була сукня з тонкими бретельками та мереживом від Armani Privé, яку прикрашали чорні вишиті квіти. Це було красиво та сміливо.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Тейлор Расселл

Сукня акторки не була прозорою, але через те, що у неї була бежева підкладка, здавалося, що вона носила її на голе тіло. Ця сукня була з кутюрної колекції Модного дому Schiaparelli осінь-зима 2024. Сукня мала корсет, бретельку-галтер і дуже оригінальну спідницю з незвичайними складками. З'явилася у такому луку вона на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.

Тейлор Расселл / Фото: Associated Press

Меган Фейгі

У 34-річної жінки цього року стався акторський прорив, адже вона знялася в одному серіалі з Ніколь Кідман "Чудова пара". На прем'єру Меган обрала сміливу сукню від бренду Victoria Beckham із круїзної колекції 2025 року.

Меган Фейгі / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія

Зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" не часто побачиш у надто прозорому, але для вечора amfAR Gala у Венеції вона вирішила вибрати оригінальну сукню від Alberta Ferretti з колекції осінь-зима 2023, яка мала повністю прозору спідницю. Також сукню прикрашав золотий декор, але її верхня частина була не прозорою.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Голлі Беррі

Одним з найобговорюваніших "голих" суконь року однозначно стало вбрання "жінки-кішки". Вона прийшла на прем'єру фільму "Союз" у розкішній обтислій мідісукні від La Perla.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Анітта

Бразильська співачка і красуня полюбила бренда PatBo і їхню напівпрозору сукню з колекції осінь-зима 2024. Одним з її вбрань від цього бренду була чорна мереживна сукня з декольте та бретелькою хрест-навхрест. Також на стегнах та грудях вбрання прикрашав бісер.

Анітта / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі

Модель часта гостя на світських тусовках, тим паче на заході Met Gala, що проводиться у Нью-Йорку. Але якщо на відкритті вона сяяла у вечірньому вбранні з просто приголомшливим вирізом на спині, то для After Party вирішила підібрати ще більш зухвалий лук. Емілі сфотографували дорогою на вечірку у абсолютно прозорій вінтажній синій сукні від Givenchy з колекції весна-літо 1998 року.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Голлі Бейлі

Нова "Русалонька" зазвичай дивувала нас своїми декольте та блискітками, але для Vanity Fair Oscars Party вирішила підібрати щось новеньке. Дівчина обрала вбрання від Off-White з колекції осінь-зима 2023 року. Це була повністю закрита сукня з чорним мереживним малюнком.

Голлі Бейлі / Фото: Getty Images

Кріссі Тейген

Колишня американська модель відвідала 30-й щорічний галаконцерт 30th annual Accessories Council ACE Awards Gala у Нью-Йорку. Сукню вона обрала особливу від бренду Cult Gaia, яка була абсолютно прозора, бежева, зі шлейфом і квітковою вишивкою.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Руні Мара

Вона відвідала галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. Її вбрання привернуло увагу, адже це була прозора вінтажна сукня з глибоким вирізом, прикрашена кольоровою флористичною вишивкою. Вбрання Руні було з кутюрної колекції осінь-зима 1996 бренду Givenchy.

Руні Мара / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес

Вона завжди має особливий вигляд на заходах, але цей образ був дуже розкішним. 54-річна попдіва обрала для своєї появи ефектне вбрання від Schiaparelli, яке було розшите 2,5 мільйонами намистин.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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