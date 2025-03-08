Все ще дивує: який зараз має вигляд яскрава сукня Єлизавети II, яку вона носила 46 років тому

У гардеробі королеви Великої Британії Єлизавети II була величезна кількість вбрань найнеймовірніших дизайнів, багато з образів, які вона носила в молоді роки, створив відомий британський модельєр Гарді Еміс.
Одним із вбрань, яке він пошив для королеви, була розкішна сукня з ніжного прозорого шифону. Це вбрання Її Величність носила 1979 року під час свого туру Близьким Сходом, а також одягала ще кілька разів на різні заходи. Нині сукня є цінним музейним експонатом.
Особливо вражає у ній колір. Такий відтінок модельєром обраний спеціально — Еміс ввів яскравішу кольорову палітру в гардероб Єлизавети II, щоб вона виділялася під час публічних заходів. А щодо фасону вбрання, то він типовий для вечірніх суконь 1960-х і 70-х років.
Попри те, що сукні королеви вже майже 46 років, вона все ще в досить хорошому стані, але все ж таки піддавалася реставрації. У деяких місцях на ній вже є латки, які повинні перешкоджати розтріскуванню крихкої тканини.
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