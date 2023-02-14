Вся річ у Грейс Келлі: як у принцеси Діани опинилася куртка команди "Філадельфія Іглз"

Цей аксесуар став частиною попкультури, а образ принцеси обговорюється в ньому і сьогодні.

У ніч проти 13 лютого у Глендейлі (штат Арізона) минув "Супербоул-2023" — головний матч року у Національній футбольній лізі США. У фінальному поєдинку сезону зустрілися команди "Філадельфія Іглз" та "Канзас-Сіті Чіфс".

Однак попри те, що подія спортивна, після неї всі говорять не про переможців, а про виступ Ріанни в перерві між таймами, і принцесу Діану, яка пішла з життя ще 1997 року.

Причина, з якої світ згадав про британку після американського футбольного матчу, досить цікава — принцеса дуже любила носити куртку команди "Філадельфія Іглз", яка змагалася за звання чемпіона. Нагадала всім про те, що Діана носила бомбер команди, онука колишнього власника "Ізлз" Леонарда Тоуза — Марні Шнайдер — в ефірі телеканалу CBS Philadelphia.

В інтерв'ю вона пояснила, що Діана не була прихильницею американського футболу чи спорту, швидше за все вона навіть нічого не знала про команду, але їй просто подобалося носити куртку через її кольори.

"Вона не обов'язково була фанаткою "Іглз", але їй подобалися кольори "Філадельфія Іглз", — сказала Марні Шнайдер в ефірі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Далі Шнайдер пояснила, що куртка опинилась у шафі Діани після похорону Грейс Келлі 1982 року. Тоді принцеса представляла британську королівську родину у Монако. Оскільки покійна княгиня народилася та виросла у Філадельфії, у списку гостей заходу було кілька уродженців цього штату, зокрема Джек Едельштейн, який на той час був статистиком команди "Іглз". Під час прийому Едельштейн почав розмовляти з тодішньою принцесою Уельською на різні теми і зокрема про футбол.

"Вона думала, що футбол схожий на футбол", — сказав він якось Philadelphia Daily News (мається на увазі американський футбол і європейський — ред.). "Вона запитала: "Які у вас кольори?" Я сказав: "Зелений і срібний". Вона сказала: "Це мої улюблені кольори."

Після того, як йому спала на думку ідея відправити британці мерч "Іглз", втрутився дідусь Шнайдер.

"[Едельштейн] сказав: "Я хочу відправити їй кілька футболок", а мій дідусь сказав: "Вона принцеса! Ти не можеш посилати їй лише футболки. Ми маємо зробити щось особливе для цієї жінки”, - розповіла Марні Шнайдер.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

У результаті вони відправили принцесі Діані подарунковій коробці з безліччю речей, включно зі знаменитою курткою з вишитим логотипом команди на спині. Куртка була пошита спеціально для Діани і була єдиною у своєму роді. Діана носила її досить часто і поєднувала з різними речами. Також у 1994 року Діана з'явилася на обкладинці журналу People у цій самій куртці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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