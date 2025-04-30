Вишив на піджаку принца Чарльза "Я — п*да": скандальна витівка Александра Макквіна

Александр Макквін та принц Чарльз / © Associated Press

Реклама

Це досить кумедна історія, вона згадується часто любителями моди, а також тими, хто цікавиться творчістю модельєра. Проте чи настільки Макквін був сміливий, що дозволив собі такий вчинок? Що ж, давайте поговоримо про це.

Александр Лі Макквін народився в простій і небагатій сім’ї і був молодшим з шести дітей. Від дитинства він мав потяг до творчості, а трьома його головними інтересами в юні роки були мистецтво, плавання та орнітологія (пізніше він часто надихався птахами у своїх колекціях і навіть використовував їхні пір’я та опудала). Він залишив школу у віці 16 років і вступив на курс кравецької справи в коледж Ньюхема. У нього не було можливостей вступити до університету, але він завжди знав, що стане кимось у моді, тому коли його мати почула, що на знаменитій вулиці Севіл Роу, де розташовані найвідоміші лондонські магазини і майстерні, що спеціалізуються на пошитті чоловічих костюмів, набирають учнів — вони подали заявку. Так Лі опинився в Anderson & Sheppard — ательє з пошиття одягу, де він ретельно вчився кроїти піджаки. Ательє було одним із найповажніших у Великій Британії і там часто замовляли речі представники британської королівської родини, зокрема серед клієнтів бренду був принц Чарльз, який зараз уже носить титул короля.

Александр Макквін / © Associated Press

Робота в Anderson & Sheppard була першою для Макквіна. У ті роки він був молодим, зухвалим і явно любив привертати до себе увагу, тому одного разу заявив, що вшив непристойне послання у один із піджаків замовлених для принца Уельського, на якому був напис I am a c*nt (Я — п*да). Начебто це послання він сховав під підкладкою, але не розповів, що то був за піджак.

Реклама

Після того, як молодий працівник почав розповідати це, нібито фірма відкликала всі вбрання відшиті для принца, над якими працював Макквін, але послання не було знайдено. Тому зухвалі слова Макквіна виявилися лише вигадкою, яка дуже вкоренилася у його біографії. А про те, що все це він просто вигадав, також розповіла і Джудіт Вотт, голова відділу історії моди в Central Saint Martins, яка написала книжку про модельєра.

Александр Макквін / © Associated Press

Але попри таку історію, британська королівська родина продовжує підтримувати Модний дім, і принцеса Кейт часно носить не лише вбрання бренду, який заснував модельєр, а й ідеально скроєні пальта. А найвідомішим образом принцеси від цього Модного дому є її розкішна весільна сукня, яка була розроблена Сарою Бертоном — тодішньою креативною директоркою Дому Alexander McQueen. Сам же модельєр страждав на депресію і вчинив самогубство 2010 року.