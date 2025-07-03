Взяти до уваги: ​​шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки

Королева Летиція / © Getty Images

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Королева Іспанії легко носить одні й ті самі вбрання по багато разів, а під час відпускного сезону віддає перевагу ще й яскравим строкатим відтінкам, які демонструють, що дружина монарха нарешті на відпочинку і насолоджується свободою вибору свого літнього гардеробу повною мірою.

Червона сукня від Mango

Королева Летиція / © Getty Images

Якщо є колір, який особливо добре пасує Летиції, то це червоний. Цей дизайн, який підкреслює її плечі та підкачані руки, ідеальний для літньої відпустки на морі. Вбрання виділяється не лише своїм яскравим відтінком, а й вигідним кроєм, що обрамляє силует, не обмежуючи його. Летиція носила сукню якраз у відпустці та поєднувала з ляпанцями на пласкій підошві.

Сукня у стилі бохо від Desigual

Королева Летиція / © Getty Images

Білу сукню максі з принтом від Desigual, з відкритими плечима і воланами на подолі королева Іспанії носила на прийомі для представників установ та громадянського суспільства Балеарських островів у садах палацу Марівент у Пальма-де-Майорці. А поєднувала її королева з молочно-білими еспадрильями на платформі — улюбленим взуттям для літа.

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Ніжна троянда від Вірджинії Вальд

Королева Летиція / © Getty Images

Рожевий — ще один колір, який королева Летиція часто носить під час своїх поїздок у відпустку на Майорку. Для вечері вона одного разу обрала цю сукню міді з вишитими квітами від Вірджинії Вальд, дизайнерки бренду Adlib Ibiza. В руках королева несла рожевий клатч Feel Mallorca і була взута в золоті ляпанці від Pedro García.

Сукня-халат Maksu

Королева Летиція / © Getty Images

Минулого літа на Майорці королева Летиція обрала для щорічного прийому сукню іспанського бренду Maksu з драпуванням на талії та неглибоким V-подібним декольте. Вона доповнила образ сандалями на пласкій підошві та золотими сережками-кільцями. Вийшов ідеальний літній образ.

Рожевий костюм Babbaki

Королева Летиція / © Getty Images

Такий образ Летиція обрала, коли ходила зі своїми доньками — Леонор та Софією — і свекрухою — королевою Софією — на шопінг під час їхньої відпустки. Рожевий костюм складався з топа з принтом тай-дай від Babbaki і струмливої максіспідниці від цього самого бренду, який вона поєднувала з плетеними нюдовими сандалями The Trenza і білою плетеною сумкою через плече від Deco Etxe.

Сорочка + штани

Королева Летиція / © Getty Images

Ну, а для більш прохолодних вечорів на Майорці королева обирає сорочку білого кольору та об’ємного фасону у поєднанні з блакитними вкороченими штанями та бежевими сандалями на пласкій підошві. Бездоганний літній лук був доповнений білою сумкою-рідикюлем та золотими прикрасами.

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Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, де проводять літню відпустку королева Летиція та король Філіп VI.

Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press Пластика королеви Летиції / © Associated Press