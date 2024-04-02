Як Джилліан Андерсон дозволила всім говорити про свої стринги: згадуємо найпровокаційніше вбрання акторки

Акторка Джилліан Андерсон зараз не так часто з'являється у світській хроніці як Дженніфер Лопес чи Кім Кардашян, але на початку нульових років вона була особливо на слуху, оскільки протягом усіх 90-х років в ефір виходив культовий серіал "Цілком таємно", де вона зіграла головну роль – агента Дану Скаллі. Завдяки цьому проєкту Андерсон стала улюбленицею мільйонів та справжнім секс-символом свого часу.

2001 року акторку вперше запросили на вечірку Vanity Fair — афтепаті, яке щорічно проводиться після церемонії "Оскар". Вечірка славиться величезною кількістю запрошених знаменитостей першої величини, і, відповідно, вбраннями, які ті одягають на захід.

Вибираючи вбрання, Андерсон зупинилася на бренді американського дизайнера Едуардо Лусеро та одягла однотонну сукню з довгими рукавами. У неї були вирізи на талії та довга спідниця, але коли акторка обернусь, позуючи фотографам на червоній доріжці, всі побачили ще її оголену спину та чорні стрінги.

Джилліан Андерсон / Фото: Getty Images

Виріз на спині у сукні був дуже глибоким, тому актриса вирішила надіти високу білизну, це призвело до того, що образ вийшов дуже епатажним і привертав увагу. Також вона не відрізала ярлик від трусів, через що він трохи просвічувався через тонку тканину білизни.

Джилліан Андерсон / Фото: Getty Images

Багато років вважалося, що Джилліан спеціально одягла такий відвертий образ на вечірку, але, як виявилося, все було зовсім не так. На конференції FanX 2016 року Андерсон розкрила правду: це було рішення прийняте в останню хвилину, щоб уникнути конфузу з одягом. Також деякий час вважалося, що стринги були частиною сукні, але це теж виявилося неправдою.

"Я не пам'ятаю, як ця сукня увійшла в моє життя, і я навіть не впевнена, що приміряла її тієї ночі перед тим, як збиралася її одягнути. Але коли я одягла її, моє лобкове волосся стирчало крізь сукню", — сказала Андерсон.. "І було два рішення... Я вибрав рішення номер два — стринги".

Джилліан Андерсон / Фото: Getty Images

Але все ж таки хотіла акторка того чи ні, це випадкове вбрання стало культовим. Її сукня повністю відображала епоху нульових — розслабленість, занижені талії, зайва сексуальність, підкреслені талії і білизна, що стирчить з-під одягу. Доповнила Андерсон свій лук також сонцезахисними окулярами, квадратною сумкою з квітковим принтом та туфлями на підборах.

Пізніше ця сукня дизайнера Едуардо Лусеро була продана з аукціону, а отримані кошти пішли на благодійність. А цей сміливий образ досі продовжує надихати зірок, стилістів та дизайнерів.

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