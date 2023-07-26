Як і з чим носити солом'яний капелюх: приклад знаменитостей

Декілька знаменитостей показали, як носити цей головний убір у місті та мати стильний вигляд.
Літо — єдина пора, коли погода в нашій країні дозволяє носити плетені солом'яні капелюхи або зроблені з рафії. Подібні головні убори легкі, добре захищають від сонця та їх просто стилізують із вбраннями.
Але якщо ви не знаєте, як і з чим носити подібний аксесуар, подивіться на знаменитостей та те, як вони вписали його у свої образи. Нижче ви знайдете кілька простих повсякденних образів, які будуть актуальними ще не один рік.
Олівія Вайлд
Акторка поєднала капелюх з необробленим краєм із простою білою майкою та стильними вільними джинсами. Такий лук ідеально підійде для походу на ярмарку чи для простої прогулянки.
Анна фон Шільгер
Інфлюенсерка теж одягла джинси, але її лук був вже більш гламурним, адже взуття вона підібрана на підборах і одягла жилет. На голові у знаменитості головний убір від українського дизайнера Руслана Багінського.
Різ Візерспун
Голлівудську зірку заскочили папараці на вулиці, коли вона просто ходила у своїх справах. Капелюх жінка носила з легкою сукнею, кедами і джинсування оверсайз.
Елізабет Бенкс
Акторка обрала для прогулянки Римом класичний капелюх федору, а поєднала його з сонцезахисними окулярами і смугастою сукнею.
Ідіна Мензел
Співачка та акторка, яку багато хто знає насамперед як голос Ельзи з "Холодного серця", показала, що подібну плетену панамку легко можна поєднати з жакетом і піти на ділову зустріч.
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