Як і з чим носити солом'яний капелюх: приклад знаменитостей

Декілька знаменитостей показали, як носити цей головний убір у місті та мати стильний вигляд.

Літо — єдина пора, коли погода в нашій країні дозволяє носити плетені солом'яні капелюхи або зроблені з рафії. Подібні головні убори легкі, добре захищають від сонця та їх просто стилізують із вбраннями.

Але якщо ви не знаєте, як і з чим носити подібний аксесуар, подивіться на знаменитостей та те, як вони вписали його у свої образи. Нижче ви знайдете кілька простих повсякденних образів, які будуть актуальними ще не один рік.

Олівія Вайлд

Акторка поєднала капелюх з необробленим краєм із простою білою майкою та стильними вільними джинсами. Такий лук ідеально підійде для походу на ярмарку чи для простої прогулянки.

Олівія Уайлд / Фото: Getty Images

Анна фон Шільгер

Інфлюенсерка теж одягла джинси, але її лук був вже більш гламурним, адже взуття вона підібрана на підборах і одягла жилет. На голові у знаменитості головний убір від українського дизайнера Руслана Багінського.

Фото: Getty Images

Різ Візерспун

Голлівудську зірку заскочили папараці на вулиці, коли вона просто ходила у своїх справах. Капелюх жінка носила з легкою сукнею, кедами і джинсування оверсайз.

Фото: Getty Images

Елізабет Бенкс

Акторка обрала для прогулянки Римом класичний капелюх федору, а поєднала його з сонцезахисними окулярами і смугастою сукнею.

Фото: Getty Images

Ідіна Мензел

Співачка та акторка, яку багато хто знає насамперед як голос Ельзи з "Холодного серця", показала, що подібну плетену панамку легко можна поєднати з жакетом і піти на ділову зустріч.

Фото: Getty Images

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