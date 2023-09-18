Як носити чорний одяг: майстерклас від Меган Маркл

Герцогиня Сасекська любила чорний колір ще задовго до того, як вийшла заміж за британського принца.

Якщо погортати її старі архівні фотографії часів "Форс-мажорів", завдяки яким вона прославилася і почала з'являтися на червоних доріжках, то на них Меган часто саме в чорному. Тоді майбутня герцогиня любила носити мініатюрні сукні, іноді посипані блискітками або дрібним камінням.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Вже після весілля, коли Меган отримала титул герцогині Сассекської і стала виконувати королівські обов'язки, як одна зі старших членів сім'ї, вона також часто з'являлася на заходах у чорному. Вже після в інтерв'ю Опрі публіка дізналася, що Меган не мала вибору, оскільки вона не могла одягати яскраві вбрання таких самих кольорів, які носили інші члени королівської родини. Але це виявилося неправдою. Принцеса Кейт навіть публічно продемонструвала, що Меган була не права.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Переїхавши до США Маркл також часто почала носити чорний колір. Ми бачили її у чорному діловому костюмі, коли вони відвідували One World Observatory у Нью-Йорку. Також Меган була в чорному на заході, де принц Гаррі виступив перед Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй під час щорічного святкування ООН Міжнародного дня Нельсона Мандели.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також цього року на "Іграх непереможених" у Дюссельдорфі, герцогиня Сассекська кілька разів з'являлася у чорних вбраннях, то у сукні-сорочці, то у джинсах-скіні та топі.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Чорний — безперечно лідер у герцогині Сассекской. Хоча й яскраве вбрання Меган іноді із задоволенням носить.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким був стиль Меган Маркл до зустрічі з принцом Гаррі.

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