Як носити пальто: майстер-клас від знаменитостей

Як носити пальто, щоб мати модний та сучасний вигляд, нам часто демонструють знаменитості.

Давайте розглянемо п'ять нових осінніх образів відомих жінок, які ми легко зможемо повторити.

Спортивний шик Дженніфер Лоуренс

Зірка серії фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — Дженніфер Лоуренс — прогулювалася Нью-Йорком у довгому пальті Row Fleur, вільних чорних штанях і червоному худі, образ доповнили знамениті кросівки Samba від Adidas і сонцезахисні окуляри Kha.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Гламурна недбалість принцеси Беатріс

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс прямувала на якусь вечірку в Нью-Йорку у світло-коричневому двобортному пальті із золотими ґудзиками кольору camel поверх атласної темно-синьої сукні, під яку вона одягла босоніжки. Беатріс не стала застібати пальто, а просто запахнула, туго зав'язавши пояс на талії, і злегка підгорнула рукави, які, мабуть, були злегка задовгі.

Затишна класика Джорджії Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала довге біле пальто-халат із в'язаними рукавами, в'язаними великими кишенями та білим поясом на талії, під яке одягла і кльошані штани та класичні човники. Образ вийшов ефектним і водночас досить комфортним.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Колірний акцент Соломії Вітвіцької

Соломія Вітвіцька на прем'єру фільму одягла червоне пальто, сукню міді з дрібним принтом та чорні чоботи, до сумки була прив'язана червона хустка з монограмою Louis Vuitton. Ставку в образі було зроблено на колір.

Соломія Вітвіцька

Стримана розкіш Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі одягла під пальто худі з капюшоном, широкі джинси, і коричневі черевики, вбрання доповнили окуляри від сонця та синя сумка Chanel. Вигляд Блейк мала у цьому непомітному вбранні просто розкішний.

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