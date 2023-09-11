Як носити штанні костюми та мати стильний вигляд – вчимося на прикладі Блейк Лайвлі

Голлівудська акторка — розкішна жінка і обожнює підкреслювати свою фігуру штанами. Нижче ми зібрали кілька її яскравих виходів.
Штанний костюм на жінці ніколи не вийде з моди, адже з того часу, як 1966 року Ів Сен-Лоран представив публіці свій Le Smoking, подібне вбрання не втратило популярності, а лише набуло безліч різних варіацій і форм. Тепер подібні речі можна побачити на червоних доріжках, світських вечірках та презентаціях.
У 30-40-х роках головною шанувальницею штанних костюмів вважалася незрівнянна Марлен Дітріх, але зараз такою ж любителькою подібних речей сміливо можна назвати голлівудську акторку Блейк Лайвлі.
Зірка серіалу "Пліткарка" дуже часто одягає штанні костюми різних фасонів на світські заходи. Особливо любить Блейк костюми-трійки.
Важлива частина її гардеробу - жилети на ґудзиках, які вона носить із білими сорочками або просто на голе тіло.
Також розглядаючи її образи на світських заходах, можна побачити, що акторка обожнює, щоб речі не просто поєднувалися за кольорами, а були максимально в одному відтінку. Тому вона неодноразово одягала монохром.
Ще вона любить додавати до своїх образів, особливо якщо вони монохромні, дрібні деталі, які роблять їх особливими та унікальними. Наприклад, це можуть бути прикраси або оригінальні туфлі на високих підборах.
Серед костюмів у яких Лайвлі виходила у світ були й картаті. Як бачимо, вона чудово поєднувала вбрання зі шкіряним плащем та іншими аксесуарами, але витримала кольорову гаму.
Були випадки, коли Блейк одягала лише штани, але з блузою чи футболками.
Не рідкість серед її світських виходів і смокінги різних варіацій.
Звичайно, не всі виходи зірки вдалі чи підходять для носіння у повсякденному житті, проте вони яскраві, цікаві і варті того, щоб спробувати їх відтворити.
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