Як носити штанні костюми та мати стильний вигляд – вчимося на прикладі Блейк Лайвлі

Голлівудська акторка — розкішна жінка і обожнює підкреслювати свою фігуру штанами. Нижче ми зібрали кілька її яскравих виходів.

Штанний костюм на жінці ніколи не вийде з моди, адже з того часу, як 1966 року Ів Сен-Лоран представив публіці свій Le Smoking, подібне вбрання не втратило популярності, а лише набуло безліч різних варіацій і форм. Тепер подібні речі можна побачити на червоних доріжках, світських вечірках та презентаціях.

У 30-40-х роках головною шанувальницею штанних костюмів вважалася незрівнянна Марлен Дітріх, але зараз такою ж любителькою подібних речей сміливо можна назвати голлівудську акторку Блейк Лайвлі.

Зірка серіалу "Пліткарка" дуже часто одягає штанні костюми різних фасонів на світські заходи. Особливо любить Блейк костюми-трійки.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Важлива частина її гардеробу - жилети на ґудзиках, які вона носить із білими сорочками або просто на голе тіло.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Також розглядаючи її образи на світських заходах, можна побачити, що акторка обожнює, щоб речі не просто поєднувалися за кольорами, а були максимально в одному відтінку. Тому вона неодноразово одягала монохром.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Ще вона любить додавати до своїх образів, особливо якщо вони монохромні, дрібні деталі, які роблять їх особливими та унікальними. Наприклад, це можуть бути прикраси або оригінальні туфлі на високих підборах.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Серед костюмів у яких Лайвлі виходила у світ були й картаті. Як бачимо, вона чудово поєднувала вбрання зі шкіряним плащем та іншими аксесуарами, але витримала кольорову гаму.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Були випадки, коли Блейк одягала лише штани, але з блузою чи футболками.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Не рідкість серед її світських виходів і смокінги різних варіацій.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Звичайно, не всі виходи зірки вдалі чи підходять для носіння у повсякденному житті, проте вони яскраві, цікаві і варті того, щоб спробувати їх відтворити.

Читайте також: